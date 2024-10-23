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Небанковские финучреждения организуют инклюзивные подразделения до 31 марта 2025 года

Небанковские финучреждения организуют инклюзивные подразделения до 31 марта 2025 года
Изображение: freepik

Нацбанк Украины обязал предоставителей финуслуг обеспечить физическую и информационную доступность не менее 50% своих обособленных подразделений в каждом регионе осуществления деятельности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения до 31 марта 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, указанные учреждения обязаны обеспечивать клиентов актуальной и достоверной информацией об инклюзивных обособленных подразделениях путем размещения информации о местонахождении таких помещений, контактных номерах телефонов и графике работы на главной странице официального вебсайта и его мобильной версии, в программных приложениях (мобильных приложениях, платежных приложениях), платежных устройствах через службы клиентской поддержки, в общедоступных местах помещения (на табло, экранах).

Кроме того, регулятор утвердил ряд изменений в нормативно-правовые акты по регулированию и надзору за деятельностью на рынке небанковских финансовых услуг, в частности:

  • предусмотрена возможность предоставления объектом безвыездного надзора обоснованного ходатайства о продлении установленного в требовании НБУ срока подачи документов, но не более чем на 30 рабочих дней;
  • установлен признак небезупречной деловой репутации в отношении ключевых лиц/руководителя/собственников существенного участия учреждения в случае осуществления этим учреждением безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке;
  • усовершенствована процедура согласования на должность руководителя поставщика финансовых услуг.

Также сообщается, что изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 18 октября 2024 № 127, которое вступает в силу с 23 октября 2024 года, кроме пункта 3 постановления, который вступает в силу с 1 января 2025 года.

НБУ и ЕБРР подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению стандартов инклюзивности

В пресс-службе регулятора напомнили, что 9 апреля во время конференции по вопросам реинтеграции ветеранов глава НБУ Пышный и управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений Франсис Малиж подписали меморандум о взаимопонимании между НБУ и ЕБРР, который предусматривает сотрудничество учреждений для обеспечения сплоченности финансового сектора по вопросам внедрения стандартов инклюзивной деятельности и услуг, поддержки и ресоциализации ветеранов войны в Украине, а также продвижения Хартии по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов.

Согласно Меморандуму НБУ и ЕБРР будут поддерживать финансовые учреждения по всей Украине в соблюдении ими стандартов, изложенных в Хартии, к которой присоединились 37 банков.

Автор:
Ольга Колесниченко