Небанківські фінустанови організують інклюзивні підрозділи до 31 березня 2025 року

Нацбанк України зобов’язав надавачів фінпослуг забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% своїх відокремлених підрозділів у кожному регіоні здійснення діяльності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 31 березня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, зазначені установи зобов’язані забезпечувати клієнтів актуальною та достовірною інформацією про інклюзивні відокремлені підрозділи шляхом розміщення інформації про місцезнаходження таких приміщень, контактні номери телефонів та графік роботи на головній сторінці офіційного вебсайту та його мобільній версії, в програмних застосунках (мобільних додатках, платіжних застосунках), платіжних пристроях, через служби клієнтської підтримки, в загальнодоступних місцях приміщення (на табло, екранах).

Крім того, регулятор затвердив низку змін до нормативно-правових актів з регулювання та нагляду за діяльністю на ринку небанківських фінансових послуг, зокрема:

передбачено можливість надання об’єктом безвиїзного нагляду обґрунтованого клопотання щодо продовження встановленого у вимозі НБУ строку подання документів, але не більше ніж на 30 робочих днів;

встановлено ознаку небездоганної ділової репутації щодо ключових осіб / керівника / власників істотної участі установи в разі здійснення цією установою безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку;

удосконалено процедуру погодження на посаду керівника надавача фінансових послуг.

Також повідомляється, що зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 18 жовтня 2024 року № 127, яка набирає чинності з 23 жовтня 2024 року, крім пункту 3 постанови, який набирає чинності з 1 січня 2025 року.

НБУ і ЄБРР підписали меморандум про співпрацю щодо впровадження стандартів інклюзивності

У пресслужбі регулятора нагадали, що 9 квітня під час конференції з питань реінтеграції ветеранів голова НБУ Пишний та керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ Франсіс Маліж підписали меморандум про взаєморозуміння між НБУ та ЄБРР, який передбачає співпрацю установ для забезпечення згуртованості фінансового сектору щодо питань упровадження стандартів інклюзивної діяльності та послуг, підтримки та ресоціалізації ветеранів війни в Україні, а також для просування Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів.

Згідно із Меморандумом НБУ та ЄБРР підтримуватимуть фінансові установи по всій Україні в дотриманні ними стандартів, викладених у зазначеній Хартії, до якої приєдналися 37 банків.