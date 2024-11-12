Кількість учасників небанківського фінансового ринку у жовтні зменшилась на 29 компаній

У жовтні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 926 (станом на 01 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 01 листопада 2024 року). Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.

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Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Так, згідно з повідомленням, із реєстрів за ініціативою заявника було виключено п’ять ризикових страховиків та одну кредитну спілку. Крім того, примусово виключили 17 фінансових компаній, одного ризикового страховика та два ломбарди.

Водночас з реєстру колекторських компаній виключено чотири установи, а до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів включено одного страхового брокера.

Станом на 01 листопада на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

492 фінансові компанії (у жовтні було 509);

58 страховиків non-life (було 64);

11 life-страховиків (кількість не змінилася);

один страховик зі спеціальним статусом;

111 ломбардів (було 113);

109 кредитних спілок (було 110);

1 лізингодавець (кількість не змінилася);

43 страхових брокери (було 42);

71 колекторська компанія (було 75).

В НБУ також повідомляють, що на ринку визнано 16 банківських груп (було 18) та 30 небанківських фінансових груп (кількість не змінилася).

Крім того, на платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (було 15).

Також продовжують працювати:

18 платіжних установ (кількість не змінилася);

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася);

один банк – емітент електронних грошей (кількість не змінилася);

один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

Нагадаємо, у вересні кількість учасників небанківського фінансового ринку України зменшилася до 926 компаній, порівняно з 946 у серпні. Кількість банків залишилася на рівні 62 установ.