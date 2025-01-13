Система электронных платежей НБУ обработала 483 млн операций в год: какие платежи самые популярные

Через систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2024 году было осуществлено около 483 млн. платежей на сумму почти 241 трлн грн., что на 14% превышает показатели 2023 года (423 млн. платежей на 210 трлн. грн.).

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Из общего количества платежей 19 млн на сумму 56,5 млрд грн было осуществлено по государственным программам.

В среднем ежедневно система обрабатывала около 1,32 млн. платежей на сумму 658 млрд грн, но ее технические возможности позволяют обрабатывать в 10 раз больше операций.

Структура платежей и обновление СЭП

Подавляющее большинство операций (96%) было совершено банками Украины и их филиалами. Распределение по суммам показывает, что:

Чаще всего производились платежи до 1 тыс. грн (40%), однако они составляли менее 1% от общей суммы.

Платежи от 1 тыс. до 100 тыс. грн. составляли 55% по количеству, но только 1,4% по сумме.

Платежи более 100 тыс. грн составляли 5% по количеству, но 98,5% по сумме.

С 1 декабря 2024 года заработала новая версия СЕП-4.1, которая включает функционал мгновенных кредитных переводов.

Эта функция позволяет осуществлять межбанковские переводы средств в режиме 24/7 с зачислением на счет получателя менее чем за 10 секунд.

Мгновенные переводы способствуют:

Уменьшение стоимости платежных операций благодаря усилению конкуренции на рынке платежных услуг.

Развитие инновационных финансовых сервисов.

Интеграции Украины в Единую зону платежей в евро (SEPA).

Директор Департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк подчеркнул, что новая версия СЭП повышает надежность и инновационность платежной инфраструктуры Украины. Он добавил, что Национальный банк продолжает работать над внедрением новых функций, таких как трекинг-сервисы по платежам, мультивалютность и инструменты оценки рисков платежных операций.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в национальной валюте. Такая потребность обусловлена вступлением в силу с 8 ноября 2024 Закона Украины Закон " О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг", которым вносятся изменения в Закон Украины "О платежных услугах" и определяется возможность осуществления в Украине мгновенных кредитовых переводов.