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Не более 10 секунд: в Украине заработала новая версия СЭП с функцией мгновенных переводов
С 1 декабря 2024 г. в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины — СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины.
Что такое мгновенный перевод СЭП?
В НБУ объясняют, что мгновенный перевод СЭП — это платежная операция, благодаря которой происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя.
"Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЕП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена на уровне 100 тыс. грн", — подчеркивают в регуляторе.
Какие преимущества мгновенных переводов СЭП?
Среди преимуществ новой платежной системы в НБУ выделяют:
для граждан :
- быстрое зачисление средств получателю в реальном времени, что важно, в частности, при оплате за товары и услуги;
- удобные инициирования платежей (через платежные приложения поставщиков платежных услуг) и передача реквизитов между пользователями (с помощью QR-кодов или Deeplink);
для бизнеса:
- уменьшение операционных расходов (учитывая тарифную политику СЭП) и эффективное управление ликвидностью;
- улучшение сервиса для клиентов благодаря круглосуточной доступности платежей через СЭП;
для экономики Украины :
- ускорение цифровизации финансовых услуг и развитие безналичных расчетов;
- усиление конкуренции между платежными системами и сервисами, что будет стимулировать повышение прозрачности и уменьшение стоимости трансакций;
- возможность будущей интеграции с международными системами мгновенных переводов, в частности, ЕС.
Подключились 10 банков
Как сообщают в НБУ, непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЕП уже подключились 10 банков:
- Национальный банк;
- АО "Ощадбанк";
- АО "Креди Агриколь банк";
- АО "Скай банк";
- АБ "Клиринговый дом";
- АО "УкрСиббанк";
- АО "Укрэксимбанк";
- АО "Европейский промышленный банк";
- АО "Сенс банк";
- АО "Альтбанк";
- АО "Идея Банк".
Как отмечают в регуляторе, постепенно к ней присоединятся все участники.
Напомним, что Национальный банк Украины предлагает обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте. услуг", которым вносятся изменения в Закон Украины "О платежных услугах" и определяется возможность осуществления в Украине мгновенных кредитных переводов