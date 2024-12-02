Не более 10 секунд: в Украине заработала новая версия СЭП с функцией мгновенных переводов

С 1 декабря 2024 г. в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины — СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины.

Что такое мгновенный перевод СЭП?

В НБУ объясняют, что мгновенный перевод СЭП — это платежная операция, благодаря которой происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя.

"Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЕП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена на уровне 100 тыс. грн", — подчеркивают в регуляторе.

Какие преимущества мгновенных переводов СЭП?

Среди преимуществ новой платежной системы в НБУ выделяют:

для граждан :

быстрое зачисление средств получателю в реальном времени, что важно, в частности, при оплате за товары и услуги;

удобные инициирования платежей (через платежные приложения поставщиков платежных услуг) и передача реквизитов между пользователями (с помощью QR-кодов или Deeplink);

для бизнеса:

уменьшение операционных расходов (учитывая тарифную политику СЭП) и эффективное управление ликвидностью;

улучшение сервиса для клиентов благодаря круглосуточной доступности платежей через СЭП;

для экономики Украины :

ускорение цифровизации финансовых услуг и развитие безналичных расчетов;

усиление конкуренции между платежными системами и сервисами, что будет стимулировать повышение прозрачности и уменьшение стоимости трансакций;

возможность будущей интеграции с международными системами мгновенных переводов, в частности, ЕС.

Подключились 10 банков

Как сообщают в НБУ, непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЕП уже подключились 10 банков:

Национальный банк;

АО "Ощадбанк";

АО "Креди Агриколь банк";

АО "Скай банк";

АБ "Клиринговый дом";

АО "УкрСиббанк";

АО "Укрэксимбанк";

АО "Европейский промышленный банк";

АО "Сенс банк";

АО "Альтбанк";

АО "Идея Банк".

Как отмечают в регуляторе, постепенно к ней присоединятся все участники.

Напомним, что Национальный банк Украины предлагает обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте. услуг", которым вносятся изменения в Закон Украины "О платежных услугах" и определяется возможность осуществления в Украине мгновенных кредитных переводов