Кредитные и дебетовые переводы: с начала года бизнес и население провели более 2,7 млрд операций

За девять месяцев 2024 года осуществлено более 2,7 млрд платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Статистические данные о кредитных и дебетовых переводах

В Украине услуги по выполнению платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета, предоставляют 62 банка и одно небанковское финансовое учреждение.

Так, за девять месяцев 2024 года осуществлено 1,2 млн платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 27,26 млрд грн.

Более распространены платежные операции, инициированные с использованием кредитового трансфера.

За девять месяцев этого года было осуществлено:

· В пределах Украины – 2 718,8 млн сделок на сумму почти 30 823 млрд грн;

· в Украине – 3,80 млн сделок на сумму 50,84 млрд долл. в экв.;

· из Украины – 0,92 млн сделок на сумму 54,82 млрд долл. в экв.

Операции в пределах Украины

За девять месяцев 2024 года наибольшее количество платежных операций, инициированных через кредитный трансфер, было выполнено со счетов физических лиц - 2 344,6 млн операций, что составляет 86,24% от общего количества операций. Однако по сумме наибольший объем сделок пришелся на счета субъектов хозяйствования - 27 841,71 млрд грн, что составляет 90,33% от общей суммы.

Трансграничные операции

В пользу населения из-за границы поступило 55,21% платежных операций, совершенных с применением кредитового трансфера.

В пользу субъектов хозяйствования поступило – 93,96% платежных операций, инициированных с использованием кредитового трансфера .

Откуда поступали средства:

· Из стран ЕС – (44,70%) ;

· из Швейцарии – (22,14%);

· из Соединенных Штатов Америки – (11,75%).

Наибольший объем платежных операций с Украины осуществлен бизнесом — 0,80 млн сделок на сумму 54,69 млрд долл. Это составляет 87,1% и 99,75% от общего количества и суммы таких платежных операций соответственно.

Географически больше средств поступило в страны ЕС (60,75%), Швейцарию (10,29%) и Китай (5,12%).

Справка :

Закон Украины определяет использование следующих видов платежных инструментов:

· Кредитовый трансфер – с его использованием выполняется распоряжение плательщика на перевод средств с его счета (кредитовый перевод).

· Прямой дебет – с его использованием выполняется списание средств со счета плательщика на основании распоряжения получателя средств (дебетовый перевод).

· Электронные платежные средства (платежные карты).

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