Кредитові та дебетові перекази: з початку року бізнес та населення провели понад 2,7 млрд операцій

За дев’ять місяців 2024року здійснено понад 2,7 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету. Про це інформує пресслужба регулятора.

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Статистичні дані про кредитові та дебетові перекази

В Україні послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, надають 62 банки та одна небанківська фінансова установа.

Так, за дев’ять місяців 2024 року здійснено 1,2 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 27,26 млрд грн.

Більш розповсюдженими є платіжні операції, ініційовані з використанням кредитового трансферу.

За дев'ять місяців цього року було здійснено:

· в межах України – 2,72 млрд операцій на суму майже 30,82 трлн грн;

· в Україну – 3,80 млн операцій на суму 50,84 млрд дол. в еквіваленті;

· з України – 0,92 млн операцій на суму 54,82 млрд дол. в еквіваленті.

Операції в межах України

За дев’ять місяців 2024 року найбільша кількість платіжних операцій, ініційованих через кредитний трансфер, була виконана з рахунків фізичних осіб — 2,34 млрд операцій, що становить 86,24% від загальної кількості операцій. Однак за сумою найбільший обсяг операцій припав на рахунки суб'єктів господарювання — 27,84 мтрлн грн, що складає 90,33% від загальної суми.

Транскордонні операції

На користь населення з-за кордону надійшло 55,21% платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу.

На користь суб'єктів господарювання надійшло – 93,96% платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу.

Звідки надходили кошти:

· З країн ЄС - (44,70%);

· зі Швейцарії - (22,14%);

· зі Сполучених Штатів Америки - (11,75%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України здійснено бізнесом - 0,80 млн на суму 54,69 млрд дол. в екв. Це становить 87,1% та 99,75% від загальної кількості та суми таких платіжних операцій відповідно.

Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (60,75%), Швейцарії (10,29%) та Китаю (5,12%).

Довідка:

Закон України визначає використання таких видів платіжних інструментів:

· Кредитовий трансфер – з його використанням виконується розпорядження платника на переказ коштів з його рахунку (кредитовий переказ).

· Прямий дебет – з його використанням виконується списання коштів із рахунку платника на підставі розпорядження отримувача коштів (дебетовий переказ).

· Електронні платіжні засоби (платіжні картки).

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