З початку року українці отримали понад $4 млрд через міжнародні перекази ПриватБанку

З початку 2024 року понад 2,3 мільйона українців скористалися послугами ПриватБанку для отримання міжнародних грошових переказів. Клієнти банку отримали понад 21,1 мільйона переказів на суму більше ніж 4 мільярди доларів США.

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Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

У ПриватБанку зазначаюють, що при цьому 98% усіх операцій були зараховані на картки через Приват24 та інші цифрові канали обслуговування.

За словами члена правління ПриватБанку Дмитра Мусієнко, головною метою фінустанови під час війни стало забезпечення українців безпечними, зручними та інноваційними рішеннями для отримання міжнародних переказів.

"Ми прагнемо, щоб клієнти могли отримувати свої кошти в будь-який час і з будь-якої точки світу, а також відстежувати статус операцій у реальному часі через Приват24", - йдеться в його повідомленні.

Також він відзначив, що інноваційні технології банку стали важливою підтримкою для мільйонів українців. Окрім того, ПриватБанк активно співпрацює з міжнародними організаціями, ставши надійним партнером для виплат благодійної допомоги, що гарантує швидкість і прозорість таких транзакцій.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ПриватБанк спільно з Mastercard та європейським фінансовим сервісом Zen.com запустили нову програму підтримки для українців, яка спрощує міжнародні перекази.

До квітня 2025 року клієнти, які отримають на картку Mastercard від ПриватБанку міжнародний переказ від Zen.com на суму від 1000 грн, зможуть отримати кешбек від 250 до 500 грн.

Також повідомлялося, що українці зможуть отримати кешбек від 100 до 1000 грн за швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney та канадську фінтех компанію RemitBee.