С начала года украинцы получили более $4 млрд через международные переводы ПриватБанка

С начала 2024 года более 2,3 миллионов украинцев воспользовались услугами ПриватБанка для получения международных денежных переводов. Клиенты банка получили более 21,1 миллиона переводов на сумму более 4 миллиардов долларов США.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В ПриватБанке отмечают, что при этом 98% всех операций были зачислены на карты через Приват24 и другие цифровые каналы обслуживания.

По словам члена правления ПриватБанка Дмитрия Мусиенко, главной целью финучреждения во время войны стало обеспечение украинцев безопасными, удобными и инновационными решениями для получения международных переводов.

"Мы стремимся, чтобы клиенты могли получать свои средства в любое время и из любой точки мира, а также отслеживать статус сделок в реальном времени через Приват24", — говорится в его сообщении.

Он отметил, что инновационные технологии банка стали важной поддержкой для миллионов украинцев. Кроме того, ПриватБанк активно сотрудничает с международными организациями, став надежным партнером по выплате благотворительной помощи, что гарантирует скорость и прозрачность таких транзакций.

Напомним, в конце октября ПриватБанк совместно с Mastercard и европейским финансовым сервисом Zen.com запустили новую программу поддержки для украинцев, упрощающую международные переводы.

До апреля 2025 года клиенты, которые получат на карту Mastercard от ПриватБанка международный перевод от Zen.com на сумму от 1000 грн, смогут получить кэшбэк от 250 до 500 грн.

Также сообщалось, что украинцы смогут получить кэшбэк от 100 до 1000 грн за быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney и канадскую финтех компанию RemitBee.