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Украинцы смогут получить кэшбэк от ПриватБанка за международные переводы с карты на карту Visa
До конца 2024 года все клиенты ПриватБанка, которые переведут средства с собственных валютных карт Visa на зарубежные карты Visa по всему миру или наоборот, кроме льготных тарифов на перевод смогут получить кэшбэки от 250 до 2500 грн.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Как принять участие в программе кэшбэков
Сообщается, что для участия в программе кэшбэков необходимо зарегистрироваться на сайте и отправить через Приват24 хотя бы один перевод с валютной карты Visa ПриватБанка на международную карту Visa или наоборот.
Кроме розыгрыша кэшбэков, все участники программы имеют шанс получить туристический сертификат для путешествий по Украине на 50 тыс. грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В ПриватБанке напоминают, что до 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 по валютным картам ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).
Как перевести средства с карты Visa ПриватБанка на зарубежную карту
Перевести средства с карты Visa ПриватБанка на зарубежную карту или наоборот можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту".
Для этого нужно выбрать из шаблона или заполнить данные зарубежной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.
В финучреждении отмечают, что отправить заграничный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро. Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24 и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке.
Напомним, для поддержки украинцев, пользующихся сервисом Payoneer в Приват24 для получения зарубежных платежей, ПриватБанк с августа 2024 года запустил новую программу кэшбэка.