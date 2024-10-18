Украинцы смогут получить кэшбэк от ПриватБанка за международные переводы с карты на карту Visa

До конца 2024 года все клиенты ПриватБанка, которые переведут средства с собственных валютных карт Visa на зарубежные карты Visa по всему миру или наоборот, кроме льготных тарифов на перевод смогут получить кэшбэки от 250 до 2500 грн.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Как принять участие в программе кэшбэков

Сообщается, что для участия в программе кэшбэков необходимо зарегистрироваться на сайте и отправить через Приват24 хотя бы один перевод с валютной карты Visa ПриватБанка на международную карту Visa или наоборот.

Кроме розыгрыша кэшбэков, все участники программы имеют шанс получить туристический сертификат для путешествий по Украине на 50 тыс. грн.

В ПриватБанке напоминают, что до 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 по валютным картам ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Как перевести средства с карты Visa ПриватБанка на зарубежную карту

Перевести средства с карты Visa ПриватБанка на зарубежную карту или наоборот можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту".

Для этого нужно выбрать из шаблона или заполнить данные зарубежной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

В финучреждении отмечают, что отправить заграничный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро. Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24 и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке.

Напомним, для поддержки украинцев, пользующихся сервисом Payoneer в Приват24 для получения зарубежных платежей, ПриватБанк с августа 2024 года запустил новую программу кэшбэка.