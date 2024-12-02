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Не більше 10 секунд: в Україні запрацювала нова версія СЕП з функцією миттєвих переказів
З 1 грудня 2024 року в Україні запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку України – СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів.
Про це повідомляє пресслужба НБУ
Зазначається, що перехід на нову версію програмного забезпечення пройшов успішно і тепер функціональність миттєвих переказів СЕП доступна для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України.
Що таке миттєвий переказ СЕП?
В НБУ пояснюють, що миттєвий переказ СЕП - це платіжна операція, завдяки якій відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції.
"Таку платіжну операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа. Граничний час виконання миттєвого переказу СЕП вимірюється в секундах (не більше 10 секунд), а максимальна сума однієї платіжної операції встановлена на рівні 100 тис. грн", - підкреслюють у регуляторі.
Які переваги миттєвих переказів СЕП?
Серед переваг нової платіжної системи в НБУ виділяють:
для громадян:
- швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, що важливо, зокрема, під час здійснення оплати за товари та послуги;
- зручні ініціювання платежів (через платіжні застосунки надавачів платіжних послуг) та передача реквізитів між користувачами (за допомогою QR-кодів або Deeplink);
для бізнесу:
- зменшення операційних витрат (ураховуючи тарифну політику СЕП) та ефективне управління ліквідністю;
- покращення сервісу для клієнтів завдяки цілодобовій доступності платежів через СЕП;
для економіки України:
- прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків;
- посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій;
- можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС.
Підключилися 10 банків
Як повідомляють в НБУ, безпосередньо до функціональності миттєвого переказу СЕП вже підключилися 10 банків:
- Національний банк України;
- АТ "Ощадбанк";
- АТ "Креді Агріколь банк";
- АТ "СКкай банк";
- АБ “Кліринговий дім”;
- АТ "Укрсиббанк";
- АТ “Укрексімбанк”;
- АТ "Європейський промисловий банк";
- АТ “Сенс банк”;
- АТ "Альтбанк";
- АТ "Ідея Банк".
Як зауважують у регуляторі, поступово до неї мають приєднатися усі учасники.
Нагадаємо, Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. Така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада 2024 року Закону України закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг", яким уносяться зміни до Закону України “Про платіжні послуги” та визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів.