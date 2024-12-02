Не більше 10 секунд: в Україні запрацювала нова версія СЕП з функцією миттєвих переказів

З 1 грудня 2024 року в Україні запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку України – СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ

Зазначається, що перехід на нову версію програмного забезпечення пройшов успішно і тепер функціональність миттєвих переказів СЕП доступна для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України.

Що таке миттєвий переказ СЕП?

В НБУ пояснюють, що миттєвий переказ СЕП - це платіжна операція, завдяки якій відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції.

"Таку платіжну операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа. Граничний час виконання миттєвого переказу СЕП вимірюється в секундах (не більше 10 секунд), а максимальна сума однієї платіжної операції встановлена на рівні 100 тис. грн", - підкреслюють у регуляторі.

Які переваги миттєвих переказів СЕП?

Серед переваг нової платіжної системи в НБУ виділяють:

для громадян:

швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, що важливо, зокрема, під час здійснення оплати за товари та послуги;

зручні ініціювання платежів (через платіжні застосунки надавачів платіжних послуг) та передача реквізитів між користувачами (за допомогою QR-кодів або Deeplink);

для бізнесу:

зменшення операційних витрат (ураховуючи тарифну політику СЕП) та ефективне управління ліквідністю;

покращення сервісу для клієнтів завдяки цілодобовій доступності платежів через СЕП;

для економіки України:

прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків;

посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій;

можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС.

Підключилися 10 банків

Як повідомляють в НБУ, безпосередньо до функціональності миттєвого переказу СЕП вже підключилися 10 банків:

Національний банк України;

АТ "Ощадбанк";

АТ "Креді Агріколь банк";

АТ "СКкай банк";

АБ “Кліринговий дім”;

АТ "Укрсиббанк";

АТ “Укрексімбанк”;

АТ "Європейський промисловий банк";

АТ “Сенс банк”;

АТ "Альтбанк";

АТ "Ідея Банк".

Як зауважують у регуляторі, поступово до неї мають приєднатися усі учасники.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. Така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада 2024 року Закону України закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг", яким уносяться зміни до Закону України “Про платіжні послуги” та визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів.