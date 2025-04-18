Крок до євроінтеграції: уряд підтримав приєднання до Єдиної зони платежів у євро

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який вносить зміни до національного законодавства для узгодження його з нормами ЄС та вимогами Європейської платіжної ради. Ініціатива спрямована на забезпечення приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Про законопроєкт

Метою законопроєкту є гармонізація українського законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму з нормами Європейського Союзу. Це є ключовою умовою для подання офіційної заявки на приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Участь України в SEPA відкриє громадянам і бізнесу можливість здійснювати перекази в євро між європейськими країнами швидко, без додаткових комісій та відповідно до єдиних стандартів.

Проєктом закону передбачено:

1) Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, до якого будуть вноситись відомості:

дата відкриття/закриття банківського рахунку, рахунку у цінних паперах, платіжного, іншого рахунку / електронного гаманця;

вид та номер рахунку, що містить номер IBAN;

ПІБ власника рахунку, індивідуального банківського сейфа;

дані про установу, в якій відкритий рахунок чи сейф;

номер та дата договору про надання індивідуального банківського сейфа (дату початку та строк дії, дату припинення договору, дані про осіб, які мають доступ до індивідуального банківського сейфа згідно з цим договором).

Законопроєкт передбачає створення реєстру, але без передачі даних про рух коштів, залишки на рахунках чи вміст сейфів громадян. Фінансові операції фізичних осіб не обмежуватимуться. Адміністратором реєстру стане Державна податкова служба.

2) Створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням ДПС;

3) Законопроєкт передбачає вдосконалення перевірки інформації про бенефіціарів юросіб та посилення відповідальності за неподання, затримку або подання недостовірних даних до Єдиного держреєстру;

4) Запроваджуються ефективні, стримуючі та пропорційні санкції для суб’єктів фінмоніторингу за порушення вимог законодавства, що відповідають стандартам ЄС у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму;

5) Створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту;

6) Запропоновано розширити перелік суб’єктів фінмоніторингу, додавши довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями у "вільних портах", якщо сума операції перевищує 400 тис. грн, для посилення контролю за відмиванням коштів.;

7) Недопущення до управління та/або контролю за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу злочинців або їх співучасників (спільників).

Нагадаємо, Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.