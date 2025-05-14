Переважна більшість українців довіряє цифровим платежам, попри ризик шахрайства — дослідження

80% українців повністю або переважно довіряють цифровим платежам, а майже кожен другий планує ще частіше ними користуватися наступного року.

Про це свідчать результати щорічного дослідження Stay Secur, яке 14 травня представила компанія Visa.

Нове дослідження вказує на зростання обізнаності громадян щодо кіберзагроз і активне застосування заходів безпеки під час онлайн-транзакцій. Його результати показали, що 97% українців уже вживають заходів для захисту своїх онлайн-платежів, що свідчить про значний прогрес у цифровій грамотності.

Майже всі українські респонденти (95%) використовують цифрові методи оплати: 76% здійснюють перекази через мобільні банківські застосунки, 67% оплачують покупки онлайн картками, а 63% — використовують мобільні гаманці або QR-коди.

Більшість опитаних (84%) цінують можливість сплачувати будь-де і будь-коли, а 81% — вважають цифрові платежі зручнішими і швидшими. На цьому тлі роль готівки стрімко знижується: 68% українців більше не носять із собою паперові гроші та не користуються банкоматами.

Попри широке поширення цифрових оплат, занепокоєння щодо безпеки зберігається. 98% українців переймаються, що їхні близькі можуть стати жертвами шахраїв — зокрема, через фальшиві повідомлення або дзвінки, у яких вимагають підтвердження банківських даних.

Особливо вразливими респонденти вважають людей похилого віку — так вважають 75% опитаних.

Водночас, лише чверть (24%) опитаних оцінюють свій рівень знань про цифрове шахрайство як високий.

Згідно з результатами, найбільш підозрілими українці вважають запити щодо зміни пароля або підтвердження акаунту у зв’язку з нібито "витоком даних" — про це заявили 53% респондентів.

Утім, громадяни активно вживають заходів протидії. 70% уникають відповідати на листи з проханням переказати кошти, 69% не передають дані своїх карток стороннім, а половина опитаних регулярно перевіряє банківські виписки на наявність підозрілих транзакцій.

Незважаючи на побоювання, 39% українських споживачів планують ще активніше користуватися цифровими платіжними інструментами впродовж наступного року. Більше того, 67% почуваються впевненіше, якщо під час транзакції вимагається додаткова верифікація — наприклад, введення одноразового коду.

Зазначимо, що дослідження охопило 5 800 респондентів з 17 країн: Бахрейну, Єгипту, Йорданії, Казахстану, Катару, Кенії, Кот-д’Івуар, Кувейту, Марокко, Нігерії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману, Пакистану, ПАР, Саудівської Аравії, Сербії та України.

Також додамо, що Україна входить у першу десятку країн-лідерів за кількістю безконтактних оплат смартфонами та іншими гаджетами. Сьогодні такі розрахунки становлять понад 60% усіх транзакцій із картками Mastercard у фізичному ритейлі країни.