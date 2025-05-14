Які глобальні технології працюють "під капотом" швидких фінансових послуг в Україні

Спитайте в знайомих, які прожили певний час за кордоном, чи задоволені вони тамтешніми фінансовими послугами. У моєму оточенні таких не так багато. Чимало скаржаться на неквапний темп їх надання, забюрократизованість та невідповідність духові часу.

Водночас в Україні рух грошей відбувається за лічені хвилини. Сплатити покупку онлайн в кілька кліків, а вже завтра отримати товар без зайвих клопотів з оплатою? Запросто. Переказати родичу чи другові гроші як подарунок на день народження, а вже за кілька секунд отримати повідомлення з подякою? Легко, можна навіть зробити сюрприз і не питати номер картки, адже перекази можна здійснювати і за номером телефону. За цією зручністю стоять глобальні фінансово-технологічні мегасистеми, невидимі погляду рядового споживача.

Мережа мереж

У традиційній фінансовій архітектурі все виглядає так: у кожній окремо взятій державі банк емітує (випускає) платіжну картку або відкриває клієнтові рахунок. Перекази всередині банку – прості, бо проходять через його власну систему.

Складнощі з’являються, коли переказ необхідно зробити між різними банками. Ба більше – між різними інституціями й суб’єктами, в тому числі закордонними. Із такими задачами фрагментовані, закриті системи не впораються.

В основі фундаментального рішення цієї проблеми лежать глобальні технологічні мережі, які, поєднуючи усі елементи в єдиний ансамбль, забезпечують електронні платежі по всьому світові. Такою мережею мереж є VisaNet, яка лише за минулий рік обробила 234 мільярди транзакцій у 160 валютах, слугуючи містком для 14 500 фінансових установ та понад 150 мільйонів торгових точок.

Для таких технологічних систем безпека та безперервність – найважливіші KPI їх роботи. Visa вкладає величезні ресурси в кібербезпеку і захист мережі: тільки за останні 5 років сума цих інвестицій склала $10 млрд. VisaNet працює виключно по захищених каналах комунікації, і за останні 22 роки були відсутні доведені факти компрометації платіжної інфраструктури компанії.

Інший аспект, безперервність роботи, забезпечує поєднання ефективного бізнес-планування та технологічних потужностей. Стабільність платіжної системи підтримують чотири великі датацентри, розміщені в різних точках світу. Ця інфраструктура гарантує функціонування VisaNet 99,9999% часу. Водночас на випадок надзвичайних ситуацій Visa створила так званий план безперервності бізнесу — це система запобігання потенційним загрозам для VisaNet та її швидкого відновлення після настання будь-якого форс-мажору.

Directly до споживача

Позаяк VisaNet є технологічним ядром глобальних транзакцій, Visa Direct забезпечує їхню швидкість та зручність, дозволяючи перекази коштів у реальному часі. Іншими словами, це глобальна платформа, яка гарантує майже миттєві перекази у 195 країнах світу.

Кількість сценаріїв, які вона покриває, сягає приблизно 60 варіантів. Це можуть бути перекази між фізичними особами, юридичними особами або фізичними та юридичними особами для будь-яких потреб. Приватні перекази в межах України та за кордон, зарахування споживчих кредитів, виплати зарплати співробітникам, розрахунки з контрагентами, відшкодування коштів за повернений товар – Visa Direct обслуговує майже всі сценарії, які держателі карток та підприємці практикують майже щоденно.

Але давайте мовою цифр: глобально Visa Direct об’єднує близько 11 млрд платіжних карток, банківських рахунків та цифрових гаманців. За минулі 12 місяців компанія здійснила понад 10 млрд транзакцій через Visa Direct по всьому світу та майже 3 млрд – вже за IV квартал 2024 року.

Visa Direct користується значним попитом в українців. В Україні карток, по яких здійснюються грошові перекази Visa Direct, близько 67 млн. Користуючись ними, українці торік ініціювали понад півмільярда переказів – у цьому їм допомогли 26 авторизованих банків та фінансових установ.

Зручність, до якої вже звикли

Ознайомившись із тим, що «під капотом» глобальної мережі Visa, яка забезпечує платежі та перекази всередині країни й між державами, варто придивитись до сучасних технологій, які спрощують щоденне споживання українцями фінансових послуг.

Тут є сенс пригадати сервіс надійних та безпечних переказів просто за номером телефону (в Україні його знають як Visa Alias або Visa+), який формує так званий аліас (або зв’язки між банківською карткою клієнта та його телефонним номером), усуваючи потребу у введенні платіжних даних для надсилання коштів. Цей сервіс з’явився на українському ринку у 2021 році. У світі він доступний у понад 60 країнах, ним користується понад 20 млн зареєстрованих користувачів.

Ще одна зручна технологія, яку розробила Visa, – це Visa Direct Request to Pay, яка дозволяє надсилати запити на оплату особі з вашого списку контактів. Наприклад, ви їдете в ресторан з великою компанією друзів. Після спільної вечері не потрібно збирати з кожного паперові гроші чи нагадувати кожному скинути на картку його частку, а потім постійно перевіряти банківський застосунок, дивлячись, чи надійшов переказ. З Visa Direct Request to Pay можна швидко і зручно розділити вже здійснену транзакцію між кількома людьми або відправити запит на конкретну суму, встановити нагадування та термін виконання, а далі відстежувати статуси платежів у банківському застосунку.

Технологія ідеально підходить не тільки для особистого користування, але і для бізнесу. Уявіть собі репетитора, який проводить заняття онлайн. Раніше після заняття йому доводилося просити учнів переказати кошти, диктуючи або надсилаючи номер картки в месенджері. Це займало час і створювало незручності: хтось плутав цифри, хтось відкладав оплату «на потім». Завдяки Visa Request to Pay усе значно простіше: репетитор у своєму банківському застосунку обирає потрібний номер телефону й надсилає запит на оплату, а той миттєво отримує push-сповіщення з необхідною сумою та може оплатити у кілька кліків.

Любов до викликів

Українці роками споживали фінансові послуги, які щомісяця еволюціонували в бік безпеки, надійності та безвідмовності. Складно знайти українця, який би не отримував онлайн-переказ чи не донатив з картки на потреби ЗСУ або волонтерів. Крім того, доступ до приймання цифрових оплат став для українського МСБ справжнім «рятівним колом» - за даними свіжого дослідження Visa Value of Acceptance, три чверті українських підприємців зафіксували зростання доходу після впровадження цифрових оплат.

У найближчі роки українські стейкхолдери – споживачі, банківські та небанківські фінансові установи, уряд та регулятор – очікуватимуть ще більшої безпеки та зручності від фінансових технологій, адже якісні платіжні рішення вже стали для них стандартом. Visa активно працюватиме над цими викликами, пропонуючи нові рішення для ефективної роботи бізнесу та комфорту держателів карток.