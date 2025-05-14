Какие глобальные технологии работают "под капотом" быстрых финансовых услуг в Украине

Спросите у знакомых, которые прожили определенное время за границей, довольны ли они финансовыми услугами. В моем окружении таковых не так много. Многие жалуются на неторопливый темп их предоставления, забюрократизированность и несоответствие духу времени.

В то же время в Украине движение денег происходит в считанные минуты. Оплатить покупку онлайн в несколько кликов, а уже завтра получить товар без лишних хлопот с оплатой? Запросто. Перевести родственнику или другу деньги в подарок на день рождения, а уже через несколько секунд получить сообщение с благодарностью? Легко, можно даже сделать сюрприз и не спрашивать номер карты, ведь перевод можно осуществлять и по номеру телефона. За этим удобством стоят глобальные финансово-технологические мегасистемы, невидимые взору рядового потребителя.

Сеть сетей

В традиционной финансовой архитектуре все выглядит так: в каждом отдельно взятом государстве банк эмитирует (выпускает) платежную карту или открывает клиенту счет. Переводы внутри банка – просты, потому что проходят через его собственную систему.

Сложности появляются, когда перевод необходимо сделать между разными банками. Более того, между различными институтами и субъектами, в том числе зарубежными. С такими задачами фрагментированные, закрытые системы не справятся.

В основе фундаментального решения этой проблемы лежат глобальные технологические сети, объединяя все элементы в единый ансамбль, обеспечивающие электронные платежи по всему миру. Такой сетью сетей является VisaNet, которая только за прошлый год обработала 234 миллиарда транзакций в 160 валютах, служа мостом для 14 500 финансовых учреждений и более 150 миллионов торговых точек.

Для таких технологических систем безопасность и непрерывность являются важнейшими KPI их работами. Visa вкладывает огромные ресурсы в кибербезопасность и защиту сети: только за последние 5 лет сумма этих инвестиций составила $10 млрд. VisaNet работает исключительно по защищенным каналам коммуникации, и за последние 22 года отсутствовали доказанные факты компрометации платежной инфраструктуры компании.

Другой аспект, непрерывность работы, обеспечивает сочетание эффективного бизнес-планирования и технологических мощностей. Стабильность платежной системы поддерживают четыре больших дата-центра, размещенных в разных точках мира. Эта инфраструктура гарантирует функционирование VisaNet 99,9999% времени. В то же время на случай чрезвычайных ситуаций Visa создала так называемый план непрерывности бизнеса — это система предотвращения потенциальных угроз для VisaNet и ее быстрого восстановления после наступления любого форс-мажора.

Directly к потребителю

Поскольку VisaNet является технологическим ядром глобальных транзакций, Visa Direct обеспечивает их скорость и удобство, позволяя перевод средств в реальном времени. Другими словами, это глобальная платформа, гарантирующая почти мгновенные переводы в 195 странах мира.

Количество покрываемых сценариев достигает примерно 60 вариантов. Это могут быть переводы между физическими лицами, юридическими лицами или физическими и юридическими лицами для любых нужд. Частные переводы в пределах Украины и за границу, зачисление потребительских кредитов, выплаты зарплаты сотрудникам, расчеты с контрагентами, возмещение средств за возвращенный товар – Visa Direct обслуживает почти все сценарии, которые держатели карт и предприниматели практикуют почти ежедневно.

Но давайте язык цифр: глобально Visa Direct объединяет около 11 млрд платежных карт, банковских счетов и цифровых кошельков. За прошедшие 12 месяцев компания совершила более 10 млрд транзакций через Visa Direct по всему миру и почти 3 млрд – уже за IV квартал 2024 года.

Visa Direct пользуется значительным спросом у украинцев. В Украине карт, по которым осуществляются денежные переводы Visa Direct, около 67 млн. Пользуясь ими, украинцы в прошлом году инициировали более полумиллиарда переводов – в этом им помогли 26 авторизованных банков и финансовых учреждений.

Удобство, к которому уже привыкли

Ознакомившись с тем, что "под капотом" глобальной сети Visa, которая обеспечивает платежи и переводы внутри страны и между государствами, стоит присмотреться к современным технологиям, которые упрощают ежедневное потребление украинцами финансовых услуг.

Здесь есть смысл вспомнить сервис надежных и безопасных переводов прямо по телефону (в Украине его знают как Visa Alias или Visa+), который формирует так называемый алиас (или связи между банковской картой клиента и его телефонным номером), устраняя потребность в вводе платежных данных для отправки средств. Этот сервис появился на украинском рынке в 2021 году. В мире он доступен более чем в 60 странах, им пользуется более 20 млн зарегистрированных пользователей.

Еще одна удобная технология, которую разработала Visa – это Visa Direct Request to Pay, которая позволяет посылать запросы на оплату лицу из вашего списка контактов. К примеру, вы едете в ресторан с большой компанией друзей. После совместного ужина не нужно собирать с каждого бумажные деньги или напоминать каждому сбросить на карточку его долю, а затем постоянно проверять банковское приложение, глядя, поступил ли перевод. С Visa Direct Request to Pay можно быстро и удобно разделить уже совершенную транзакцию между несколькими людьми или отправить запрос на конкретную сумму, установить напоминания и сроки исполнения, а затем отслеживать статусы платежей в банковском приложении.

Технология идеально подходит не только для личного использования, но и для бизнеса. Представьте себе репетитора, проводящего занятия онлайн. Ранее после занятия ему приходилось просить учащихся перевести средства, диктуя или отправляя номер карты в мессенджере. Это занимало время и создавало неудобства: кто путал цифры, кто откладывал оплату "на потом". Благодаря Visa Request to Pay все проще: репетитор в своем банковском приложении выбирает нужный номер телефона и посылает запрос на оплату, а тот мгновенно получает push-уведомление с необходимой суммой и может оплатить несколько кликов.

Любовь к вызовам

Украинцы годами потребляли финансовые услуги, ежемесячно эволюционировавшие в сторону безопасности, надежности и безотказности. Сложно найти украинца, который бы не получал онлайн-перевод или не донатил с карты на нужды ВСУ или волонтеров. Кроме того, доступ к приему цифровых оплат стал для украинского МСБ настоящим "спасательным кругом" – по данным свежего исследования Visa Value of Acceptance, три четверти украинских предпринимателей зафиксировали рост дохода после внедрения цифровых оплат.

В ближайшие годы украинские стейкхолдеры – потребители, банковские и небанковские финансовые учреждения, правительство и регулятор – будут ожидать еще большей безопасности и удобства финансовых технологий, ведь качественные платежные решения уже стали для них стандартом. Visa будет активно работать над этими вызовами, предлагая новые решения для эффективной работы бизнеса и комфорта держателей карт.