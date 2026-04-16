Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,37

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Большинство регионов ускорили темпы работ по защите критической инфраструктуры: кто завершил первый этап

Алексей Кулеба
Алексей Кулеба провел заседание по выполнению комплексных планов устойчивости регионов / Министерство развития общин и территорий Украины

Отопительный сезон 2025/2026 в Украине завершен, однако подготовка к следующей зиме уже продолжается. За последнюю неделю темпы работ по защите объектов критической инфраструктуры в регионах Украины выросли на 20%. Первый этап подготовительных мероприятий полностью завершили Киевская и Черкасская области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Состояние выполнения планов устойчивости обсудили на совещании под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы.

"На сегодняшний день полное выполнение первого подготовительного этапа достигнуто в Киевской и Черкасской областях. Ускорение темпов также демонстрируют Днепропетровская, Львовская и Одесская области. В то же время в части регионов сохраняется низкий уровень выполнения... Задача для всех одинаковая — выполнить работы в определенные сроки и обеспечить реальный результат до начала нового отопительного сезона", — отметил Куле.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос развития распределенной тепловой генерации. Ранее Правительство выделило 424,8 млн грн на установку имеющихся в общинах блочно-модульных котельных. В то же время на сегодняшний день общая потребность регионов в таких котельных составляет 228 единиц общей мощностью 999 МВт.

Отдельно участники рассмотрели реализацию мер по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотвода. В частности, сформирован портфель из 26 спецпроектов. Он включает областные центры, Киев и крупные города и предусматривает защиту, резервные источники, автономные решения и мобильные водозаборные комплексы быстрого реагирования.

Напомним, в рамках подготовки к следующему зимнему периоду 660 объектов критической инфраструктуры в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях должны быть обеспечены специальной защитой от атак.

Автор:
Татьяна Ковальчук