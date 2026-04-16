Большинство регионов ускорили темпы работ по защите критической инфраструктуры: кто завершил первый этап

Отопительный сезон 2025/2026 в Украине завершен, однако подготовка к следующей зиме уже продолжается. За последнюю неделю темпы работ по защите объектов критической инфраструктуры в регионах Украины выросли на 20%. Первый этап подготовительных мероприятий полностью завершили Киевская и Черкасская области.

Состояние выполнения планов устойчивости обсудили на совещании под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы.

"На сегодняшний день полное выполнение первого подготовительного этапа достигнуто в Киевской и Черкасской областях. Ускорение темпов также демонстрируют Днепропетровская, Львовская и Одесская области. В то же время в части регионов сохраняется низкий уровень выполнения... Задача для всех одинаковая — выполнить работы в определенные сроки и обеспечить реальный результат до начала нового отопительного сезона", — отметил Куле.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос развития распределенной тепловой генерации. Ранее Правительство выделило 424,8 млн грн на установку имеющихся в общинах блочно-модульных котельных. В то же время на сегодняшний день общая потребность регионов в таких котельных составляет 228 единиц общей мощностью 999 МВт.

Отдельно участники рассмотрели реализацию мер по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотвода. В частности, сформирован портфель из 26 спецпроектов. Он включает областные центры, Киев и крупные города и предусматривает защиту, резервные источники, автономные решения и мобильные водозаборные комплексы быстрого реагирования.

Напомним, в рамках подготовки к следующему зимнему периоду 660 объектов критической инфраструктуры в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях должны быть обеспечены специальной защитой от атак.