Три области получат усиленную защиту 660 энергообъектов к следующей зиме

В рамках подготовки к следующему зимнему периоду 660 объектов критической инфраструктуры в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях должны быть обеспечены специальной защитой от атак.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, соответствующие работы предусмотрены планами устойчивости регионов, представленными сегодня на пятом заседании правительственного Координационного центра.

"Все области на следующей неделе должны представить планы софинансирования работ из местных бюджетов. Правительство со своей стороны уже обеспечило финансирование на первые работы", - подчеркнула глава правительства.

В частности, в марте из резервного фонда госбюджета было выделено 22,1 млрд грн в защиту 576 ключевых объектов.

Эти средства уже направлены на работы по защите крупных энергетических объектов, подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и инфраструктуры Укрзализныци.

Свириденко добавила, что правительство начало подготовку к предстоящей зиме еще в конце февраля, введя систему четких приоритетов для каждого региона.

Главный акцент сделан на защите энергетики, развитии распределенной генерации и обеспечении объектов резервным питанием.

Планы устойчивости предусматривают также создание условий для бесперебойной работы систем тепло- и водоснабжения, а также водоотвода даже в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, правительство выделило 12,85 млрд грн на подготовку к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Денежные средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области.