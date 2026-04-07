Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Наличный курс:

USD

43,58

43,45

EUR

50,60

50,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Три области получат усиленную защиту 660 энергообъектов к следующей зиме

Свириденко
Правительство усиливает защиту энергообъектов в прифронтовых и соседних регионах / Юлия Свириденко

В рамках подготовки к следующему зимнему периоду 660 объектов критической инфраструктуры в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях должны быть обеспечены специальной защитой от атак.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, соответствующие работы предусмотрены планами устойчивости регионов, представленными сегодня на пятом заседании правительственного Координационного центра.

"Все области на следующей неделе должны представить планы софинансирования работ из местных бюджетов. Правительство со своей стороны уже обеспечило финансирование на первые работы", - подчеркнула глава правительства.

В частности, в марте из резервного фонда госбюджета было выделено 22,1 млрд грн в защиту 576 ключевых объектов.

Эти средства уже направлены на работы по защите крупных энергетических объектов, подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и инфраструктуры Укрзализныци.

Свириденко добавила, что правительство начало подготовку к предстоящей зиме еще в конце февраля, введя систему четких приоритетов для каждого региона.

Главный акцент сделан на защите энергетики, развитии распределенной генерации и обеспечении объектов резервным питанием.

Планы устойчивости предусматривают также создание условий для бесперебойной работы систем тепло- и водоснабжения, а также водоотвода даже в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, правительство выделило 12,85 млрд грн на подготовку к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Денежные средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области.

Автор:
Татьяна Бессараб