От срочных ремонтов до системной защиты: Кулеба рассказал об элементах планов энергетической устойчивости

В Украине внедряется системный подход к безопасности критической инфраструктуры. Вместо точечного реагирования на повреждения правительство переходит в комплексную программу, которая объединяет энергетику, водоснабжение и теплоснабжение с системами противовоздушной обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью "Укринформу".

Финансирование и защита

Реализация региональных планов устойчивости оценивается более чем в 5,4 млрд евро. Эти средства необходимы для защиты объектов, развития генерации и поддержки коммунальных сетей. Кабинет Министров уже направил 10 млрд. грн. из резервного фонда на инженерные сооружения для энергообъектов, а в ближайшее время на эти цели выделят еще 9 млрд. грн.

Ключевые направления развития

Стратегия базируется на четырех фундаментальных элементах:

создание инженерной и радиоэлектронной защиты объектов;

развитие распределенной генерации (мелкие станции в разных точках сети);

гарантирование работы насосных станций и систем водоотвода;

установка модульных котельных для надежного отопления.

Новые мощности и оборудование

По словам Кулебы, в стране уже монтируется более 530 МВт мощностей, полученных от западных партнеров. Приоритетом являются когенерационные установки, одновременно производящие электричество и тепло.

"Мы должны максимально дать этой системе альтернативные источники питания. Поэтому в рамках планов устойчивости в каждом регионе определены отдельные проекты по водоснабжению, теплоснабжению, децентрализации энергетики и защите критической инфраструктуры", – пояснил он.

Целевой показатель новой сети распределенной генерации составляет 4 ГВт. Из них 1,5 ГВт планируют запустить уже в текущем году, чтобы обеспечить минимально необходимые потребности критических объектов. Дополнительно в теплоснабжении внедряют блочно-модульные решения, которые должны придать системе еще 5 ГВт мощности к началу следующего отопительного сезона.

Такой опыт построения устойчивой энергосистемы предлагает Европейскому Союзу как основу для укрепления общей безопасности.

Напомним, правительство выделило 12,85 млрд грн на подготовку к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Денежные средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области.