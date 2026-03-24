Від термінових ремонтів до системного захисту: Кулеба розповів про елементи планів енергетичної стійкості

Олексій Кулеба
Олексій Кулеба виступив на європейській конференції з питань безпеки та стійкості

В Україні впроваджують системний підхід до безпеки критичної інфраструктури. Замість точкового реагування на пошкодження уряд переходить до комплексної програми, яка об’єднує енергетику, водопостачання та теплозабезпечення із системами протиповітряної оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв’ю "Укрінформу". 

Фінансування та захист

Реалізація регіональних планів стійкості оцінюється у понад 5,4 млрд євро. Ці кошти необхідні для захисту об'єктів, розбудови генерації та підтримки комунальних мереж. Кабінет Міністрів уже спрямував 10 млрд грн із резервного фонду на інженерні споруди для енергооб'єктів, а найближчим часом на ці цілі виділять ще 9 млрд грн.

Ключові напрямки розвитку

Стратегія базується на чотирьох фундаментальних елементах:

  • створення інженерного та радіоелектронного захисту об'єктів; 
  • розбудова розподіленої генерації (дрібні станції у різних точках мережі); 
  • гарантування роботи насосних станцій та систем водовідведення; 
  • встановлення модульних котелень для надійного опалення.

Нові потужності та обладнання

За словами Кулеби, в країні вже монтують понад 530 МВт потужностей, отриманих від західних партнерів. Пріоритетом є когенераційні установки, які одночасно виробляють електрику та тепло.

"Ми маємо максимально дати цій системі альтернативні джерела живлення. Тому в рамках планів стійкості в кожному регіоні визначені окремі проєкти з водопостачання, теплопостачання, децентралізації енергетики і захисту критичної інфраструктури", – пояснив він.

Цільовий показник для нової мережі розподіленої генерації становить 4 ГВт. З них 1,5 ГВт планують запустити вже цього року, щоб забезпечити мінімально необхідні потреби критичних об'єктів. Додатково у теплопостачанні впроваджують блочно-модульні рішення, які мають додати системі ще 5 ГВт потужності до початку наступного опалювального сезону.

Такий досвід побудови стійкої енергосистеми Україна пропонує Європейському Союзу як основу для зміцнення спільної безпеки.

Нагадаємо, уряд виділив 12,85 млрд грн на підготовку до наступної зими в рамках планів стійкості регіонів. Кошти спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області.

Автор:
Тетяна Ковальчук