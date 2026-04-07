Три області отримають посилений захист 660 енергооб'єктів до наступної зими

У межах підготовки до наступного зимового періоду 660 об'єктів критичної інфраструктури у Харківській, Полтавській та Донецькій областях мають бути забезпечені спеціальним захистом від атак.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, відповідні роботи передбачені планами стійкості регіонів, які були представлені сьогодні на п’ятому засіданні урядового Координаційного центру.

"Усі області наступного тижня мають подати плани співфінансування робіт з місцевих бюджетів. Уряд зі свого боку вже забезпечив фінансування на перші роботи", - наголосила очільниця уряду.

Зокрема, у березні з резервного фонду держбюджету виділили 22,1 млрд грн на захист 576 ключових об’єктів.

Ці кошти вже спрямовані на роботи із захисту великих енергетичних об'єктів, підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інфраструктури Укрзалізниці.

Свириденко додала, що уряд розпочав підготовку до майбутньої зими ще наприкінці лютого, запровадивши систему чітких пріоритетів для кожного регіону.

Головний акцент зроблено на захисті енергетики, розбудові розподіленої генерації та забезпеченні об'єктів резервним живленням.

Плани стійкості також передбачають створення умов для безперебійної роботи систем тепло- та водопостачання, а також водовідведення навіть у разі надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, уряд виділив 12,85 млрд грн на підготовку до наступної зими в рамках планів стійкості регіонів. Кошти спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області.