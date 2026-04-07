Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,58

43,45

EUR

50,60

50,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Три області отримають посилений захист 660 енергооб'єктів до наступної зими

Уряд посилює захист енергооб'єктів у прифронтових та сусідніх регіонах / Юлія Свириденко

У межах підготовки до наступного зимового періоду 660 об'єктів критичної інфраструктури у Харківській, Полтавській та Донецькій областях мають бути забезпечені спеціальним захистом від атак. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, відповідні роботи передбачені планами стійкості регіонів, які були представлені сьогодні на п’ятому засіданні урядового Координаційного центру.

"Усі області наступного тижня мають подати плани співфінансування робіт з місцевих бюджетів. Уряд зі свого боку вже забезпечив фінансування на перші роботи", - наголосила очільниця уряду.

Зокрема, у березні з резервного фонду держбюджету виділили 22,1 млрд грн на захист 576 ключових об’єктів.

Ці кошти вже спрямовані на роботи із захисту великих енергетичних об'єктів, підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інфраструктури Укрзалізниці.

Свириденко додала, що уряд розпочав підготовку до майбутньої зими ще наприкінці лютого, запровадивши систему чітких пріоритетів для кожного регіону.

Головний акцент зроблено на захисті енергетики, розбудові розподіленої генерації та забезпеченні об'єктів резервним живленням.

Плани стійкості також передбачають створення умов для безперебійної роботи систем тепло- та водопостачання, а також водовідведення навіть у разі надзвичайних ситуацій. 

Нагадаємо, уряд виділив 12,85 млрд грн на підготовку до наступної зими в рамках планів стійкості регіонів. Кошти спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області.

Автор:
Тетяна Бесараб