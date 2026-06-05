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Через спеку в Україні почнуть зупиняти великовагові вантажівки

фуры
Водіїв вантажівок попередили про нові обмеження через спеку / Pixabay

В Україні у період підвищення температури повітря запроваджуватимуть сезонні обмеження руху для великовагового транспорту на дорогах державного значення. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Нові обмеження для фур

Такі заходи покликані зберегти дорожнє покриття від руйнування під час спеки. За високих температур асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень, що може призводити до його деформації та пошкодження.

Обмеження діятимуть для транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн у разі, якщо температура повітря перевищуватиме +28°C.

На автомобільних дорогах державного значення та основних логістичних маршрутах встановлять відповідні дорожні знаки та інформаційні щити, які інформуватимуть водіїв про запроваджені обмеження.

Для тимчасового відстою вантажівок під час дії заборони спільно з Національною поліцією, Укртрансбезпекою, місцевими органами влади та власниками об'єктів дорожнього сервісу визначають спеціальні майданчики та стоянки.

Водночас обмеження не поширюватимуться на:

  • транспорт, задіяний у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів;
  • перевезення живих тварин і птиці;
  • військові перевезення та транспортування вантажів для потреб оборони.

Перевізників і водіїв закликали враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та неухильно дотримуватися вимог дорожніх знаків.

Про дату початку дії сезонних обмежень, а також перелік місць для тимчасового відстою великовагового транспорту буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у Теребовлі Тернопільської області обмежать рух транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через капітальний ремонт мосту. Обмеження діятимуть рік.

Автор:
Ольга Опенько