Українські фури зможуть їздити в Африку: Рада схвалила нові правила перевезень з Марокко

Український логістичний бізнес отримав доступ до нового перспективного ринку. 30 квітня Верховна Рада України ратифікувала міжурядову угоду з Королівством Марокко про міжнародні автомобільні перевезення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад.

Це рішення стало відповіддю на системний запит вітчизняних експортерів та перевізників, які прагнуть розширити географію роботи поза межами традиційних маршрутів у Європі та Азії.

Раніше українські компанії були змушені будувати складні логістичні ланцюжки через треті країни, що значно здорожувало вартість доставки.

Документ встановлює чіткі правила для транспортування пасажирів і вантажів, а також дозволяє виконувати не лише двосторонні, а й транзитні перевезення. Це відкриває шлях до прямого сполучення, що позитивно вплине на конкурентоспроможність українських товарів у Північній Африці.

Що змінює угода:

визначає правила доступу перевізників до ринку;

встановлює умови перевезень пасажирів і вантажів;

дозволяє двосторонні, транзитні перевезення і перевезення до третіх країн.

Що зможуть українські перевізники:

виконувати прямі перевезення між Україною та Марокко;

відкривати нові маршрути;

зменшувати логістичні витрати; підвищувати конкурентоспроможність.

Вибір Марокко як стратегічного партнера у сфері перевезень не є випадковим. За підсумками 2024 року товарообіг між країнами досяг позначки у 280 мільйонів доларів і демонструє стабільну тенденцію до зростання.

Пряме автомобільне сполучення дозволить українським перевізникам, які вже працюють у понад 50 країнах світу, оптимізувати свої витрати та пропонувати бізнесу більш вигідні тарифи.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року дозволи Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та бортові журнали до них перейшли в електронний формат. Наразі доступний тестовий доступ до нової цифрової системи.

Нагадаємо, Кабімін за ініціативи міністерства розвитку громад та територій ухвалив постанову, яка змінює порядок технічного контролю для міжнародних вантажних перевізників, що працюють за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ).