Вантажні перевезення в Україні у 2025 році скоротилися на 9%, а пасажирські – тримаються на рівні

вантажівка, дорога, перевезення
Дозволи на вантажні перевезення перейдуть у цифровий формат. / Freepik

За 2025 рік територією України було перевезено 322,2 млн тонн вантажів, що на 9% менше, ніж у 2024 році, тоді як пасажирський сегмент тримається на рівні, і навіть показав ледь помітне, але зростання.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба статистики.

Пасажирські перевезення

За січень–грудень 2025 року пасажирським транспортом скористалося 2,19 млрд осіб. Це на 0,4% більше відносно показників 2024 року. При цьому загальний пасажирообіг зріс на 4,2%.

Найбільша кількість перевезень припала на такі види транспорту:

  • міський електротранспорт — 1,19 млрд. пасажирів; 
  • автомобільний транспорт — 932,6 млн пасажирів.

Вантажні перевезення

У сегменті вантажоперевезень спостерігається певне просідання. У січні–грудні 2025 року було перевезено 322,2 млн тонн вантажів, що на 9,0% менше, ніж роком раніше. Вантажообіг відносно 2024 року скоротився на 14,0%.

Основні обсяги вантажів розподілилися наступним чином:

  • залізничний транспорт — 161,3 млн тонн; 
  • автомобільний транспорт — 125,2 млн тонн.

Нагадаємо, за підсумками 12 місяців 2025 року залізничним транспортом в Україні було перевезено понад 160 млн тонн вантажів, що на 13,6 млн тонн, або на 7,8% менше порівняно з 2024 роком. При цьому перевезення зерна скоротилися до 28,8 млн тонн, що на 27,3% менше показника 2024 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук