Більшість регіонів прискорили темпи робіт із захисту критичної інфраструктури: хто завершив перший етап

Опалювальний сезон 2025/2026 в Україні завершено, проте підготовка до наступної зими вже триває. За останній тиждень темпи робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури в регіонах України зросли на 20%. Наразі перший етап підготовчих заходів повністю завершили Київська та Черкаська області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Стан виконання планів стійкості обговорили на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби.

"На зараз повне виконання першого підготовчого етапу досягнуто у Київській та Черкаській областях. Прискорення темпів також демонструють Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Водночас у частині регіонів зберігається низький рівень виконання... Завдання для всіх однакове — виконати роботи у визначені строки і забезпечити реальний результат до початку нового опалювального сезону", — зазначив Кулеба.

Під час наради розглянули питання розвитку розподіленої теплової генерації. Раніше Уряд виділив 424,8 млн грн на встановлення наявних у громадах блочно-модульних котелень. Водночас на сьогодні загальна потреба регіонів у таких котельнях становить 228 одиниць загальною потужністю 999 МВт.

Окремо учасники розглянули реалізацію заходів із забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення. Зокрема сформований портфель із 26 спецпроєктів. Він охоплює обласні центри, Київ і великі міста та передбачає захист, резервні джерела, автономні рішення і мобільні водозабірні комплекси швидкого реагування.

Нагадаємо, у межах підготовки до наступного зимового періоду 660 об'єктів критичної інфраструктури у Харківській, Полтавській та Донецькій областях мають бути забезпечені спеціальним захистом від атак.