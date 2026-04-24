НБУ хочет обязать банки передавать статусы платежей в реальном времени

Общая сумма долга достигла 9 триллионов гривен / Depositphotos

Национальный банк предлагает изменить правила работы системы электронных платежей (СЭП), обязав участников быстро передавать статусы транзакций для онлайн-отслеживания платежей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Платежи в Украине хотят сделать прозрачнее

В частности, регулятор предлагает обязать участников системы оперативно передавать информацию о статусе платежных операций в трекинг-сервис ТрекСЭП. Это позволит плательщикам и получателям в режиме реального времени отслеживать прохождение платежей.

Новые требования будут касаться как банков-участников СЭП, так и небанковских платежных провайдеров, совершающих операции через банки.

Соответствующие изменения предусмотрены проектом постановления НБУ об обновлении инструкции по выполнению межбанковских платежных операций в гривне. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предложения и замечания по проекту будут приниматься до 3 мая 2026 года.

Напомним, НБУ упростил процедуру авторизации финансовых компаний как платежных учреждений, позволив предоставлять финансовые платежные услуги без прерывания деятельности.

Автор:
Ольга Опенько