НБУ упростил обретение статуса платежного учреждения финансовыми компаниями: что известно

НБУ
НБУ усовершенствовал авторизацию финансовых компаний / НБУ

Национальный банк Украины упростил процедуру авторизации финансовых компаний как платежных учреждений, позволив предоставлять финансовые платежные услуги без прерывания деятельности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.

Как финансовым компаниям получить статус платежного учреждения

Реализация Национальным банком новой процедуры направлена на выполнение требований Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом и будет способствовать актуализации и усовершенствованию регулирования деятельности финансовых компаний.

Новая процедура предусматривает:

  • Право финансовой компании, уже имеющей лицензию на деятельность по финансовым платежным услугам (перевод средств без открытия счета или эквайринг платежных инструментов), получить статус платежного учреждения и продолжать предоставлять эти услуги без прерывания деятельности.
  • Возможность для компаний, предоставляющих или планирующих предоставлять услуги эквайринга, одновременно получить статус платежного учреждения и право на эквайринг от Национального банка.
  • Определены требования, которым компания должна отвечать для получения статуса платежного учреждения и при его осуществлении.
  • Возможность сохранить лицензию НБУ на валютные операции (если таковая есть) после получения статуса платежного учреждения для перевода средств и/или эквайринга.
  • Четкая процедура принятия решений Национальным банком о предоставлении статуса и соответствующих прав.

Напомним, Национальный банк Украины объявил о новом пакете валютной либерализации, направленном на поддержку бизнеса без создания дополнительного давления на валютный рынок. Большинство изменений заработало с августа.

Автор:
Ольга Опенько