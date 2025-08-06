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Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса: основные изменения
Национальный банк Украины объявил о новом пакете валютной либерализации, направленном на поддержку бизнеса без создания дополнительного давления на валютный рынок. Большинство изменений заработает с 6 августа, а разрешение на возврат ошибочных переводов – с 7 августа.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
НБУ обновил правила валютного рынка
- Бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2023 год
НБУ позволит бизнесу переводить за границу дивиденды за 2023 год в пределах действующего лимита – до 1 млн евро в месяц. Это означает, что компании смогут репатриировать прибыль за деятельность, начатую с 1 января 2023 года (ранее – только с 2024 года).
По прогнозам Нацбанка, такой шаг не создаст существенный дополнительный спрос на валюту, ведь ограничения остаются. В то же время, он повысит доверие иностранных инвесторов и будет способствовать привлечению новых вложений. Кроме того, перечисленные средства компании смогут использовать за рубежом, в том числе для погашения долгов.
- Расширяются возможности для хеджирования валютных рисков
НБУ продолжает реализацию плана обновления рынка валютных деривативов, разработанного в рамках программы с МВФ.
Основные изменения:
- Клиенты смогут продавать банкам валюту за гривны на условиях форварда без фактической поставки валюты (ранее это было возможно только с поставкой).
- Резиденты – юрлица и ФЛП получат право покупать валюту на условиях форварда с поставкой для хеджирования рисков колебания курса при импорте товаров.
Такие операции не создадут дополнительное давление на валютный рынок, ведь банки смогут осуществлять их только в пределах объемов, выкупленных у клиентов на условиях форварда.
- Изменения в части переводов иностранной валюты за границу
НБУ вводит два новых послабления:
- Юрлица и физлица смогут возвращать по ошибке зачисленные валютные средства. Заявку следует подать в течение трех рабочих дней после уведомления банком об ошибке. Это повысит доверие нерезидентов и поможет соблюдать платежное законодательство.
- Резиденты, работающие в морской отрасли, получат право переводить за границу неиспользованные денежные средства, полученные от судовладельцев или доверителей. Это позволит выполнять договорные обязательства без давления на валютный рынок.
- Шаги для поддержки отечественной ювелирной отрасли
НБУ продолжает создавать условия для прозрачной работы ювелирной отрасли с учетом роста спроса на ее продукцию. Теперь юрлица и ФЛП, которые занимаются продажей ювелирных изделий, смогут покупать банковские металлы за безналичную гривну при определенных условиях:
- объем покупки за месяц не может превышать 1/12 годовой объем розничной продажи ювелирных изделий предприятия в 2021 году;
- основанием для покупки есть договор на передачу металлов производителю ювелирных изделий и документы, подтверждающие фактическую передачу металлов в предыдущие периоды.
Эти изменения поддержат внутреннее производство, снизят "теневой" сегмент рынка и не создадут значительного давления на валютный рынок.
- Унифицируются подходы к регулированию внешних ссуд
НБУ разрешил украинским компаниям обслуживать и погашать кредиты, предоставленные пулом иностранных кредиторов с участием МФО, не только в пользу самой организации, но и других участников пула, если это первоклассные банки с рейтингом не ниже "A".
Также разрешен перевод средств для выполнения регрессных требований иностранных гарантов и страховщиков, погасивших обязательства по таким кредитам. Это должно упростить привлечение партнеров и структурирование подобных ссуд.
- НБУ продолжает внедрение стимулирующей валютной либерализации
Во-первых, расширяется перечень операций, которые резиденты могут осуществлять сверх установленных НБУ ограничений в рамках инвестиционного лимита. К нему прилагается репатриация дивидендов.
Во-вторых, бизнес, поддерживающий ВСУ, получает право на дополнительные трансграничные переводы в пределах сумм, перечисленных на спецсчет НБУ.
Такие переводы можно использовать для:
- оплаты старых импортных контрактов;
- возврат предоплат нерезидентам;
- погашение кредитов, полученных до июня 2023;
- финансирование зарубежных подразделений;
- репатриации дивидендов.
В-третьих, создаются условия для конверсии внешнего долга резидента во вклад нерезидента в уставный капитал украинской компании.
Ранее Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения проект постановления, устанавливающий требования к управлению валютным риском для объединенных кредитных союзов, а также уточняет порядок расчета пруденциальных нормативов для всех кредитных союзов.