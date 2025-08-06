Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса: основные изменения

Национальный банк Украины объявил о новом пакете валютной либерализации, направленном на поддержку бизнеса без создания дополнительного давления на валютный рынок. Большинство изменений заработает с 6 августа, а разрешение на возврат ошибочных переводов – с 7 августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

НБУ обновил правила валютного рынка

Бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2023 год

НБУ позволит бизнесу переводить за границу дивиденды за 2023 год в пределах действующего лимита – до 1 млн евро в месяц. Это означает, что компании смогут репатриировать прибыль за деятельность, начатую с 1 января 2023 года (ранее – только с 2024 года).

По прогнозам Нацбанка, такой шаг не создаст существенный дополнительный спрос на валюту, ведь ограничения остаются. В то же время, он повысит доверие иностранных инвесторов и будет способствовать привлечению новых вложений. Кроме того, перечисленные средства компании смогут использовать за рубежом, в том числе для погашения долгов.

Расширяются возможности для хеджирования валютных рисков

НБУ продолжает реализацию плана обновления рынка валютных деривативов, разработанного в рамках программы с МВФ.

Основные изменения:

Клиенты смогут продавать банкам валюту за гривны на условиях форварда без фактической поставки валюты (ранее это было возможно только с поставкой).

Резиденты – юрлица и ФЛП получат право покупать валюту на условиях форварда с поставкой для хеджирования рисков колебания курса при импорте товаров.

Такие операции не создадут дополнительное давление на валютный рынок, ведь банки смогут осуществлять их только в пределах объемов, выкупленных у клиентов на условиях форварда.

Изменения в части переводов иностранной валюты за границу

НБУ вводит два новых послабления:

Юрлица и физлица смогут возвращать по ошибке зачисленные валютные средства. Заявку следует подать в течение трех рабочих дней после уведомления банком об ошибке. Это повысит доверие нерезидентов и поможет соблюдать платежное законодательство.

Резиденты, работающие в морской отрасли, получат право переводить за границу неиспользованные денежные средства, полученные от судовладельцев или доверителей. Это позволит выполнять договорные обязательства без давления на валютный рынок.

Шаги для поддержки отечественной ювелирной отрасли

НБУ продолжает создавать условия для прозрачной работы ювелирной отрасли с учетом роста спроса на ее продукцию. Теперь юрлица и ФЛП, которые занимаются продажей ювелирных изделий, смогут покупать банковские металлы за безналичную гривну при определенных условиях:

объем покупки за месяц не может превышать 1/12 годовой объем розничной продажи ювелирных изделий предприятия в 2021 году;

основанием для покупки есть договор на передачу металлов производителю ювелирных изделий и документы, подтверждающие фактическую передачу металлов в предыдущие периоды.

Эти изменения поддержат внутреннее производство, снизят "теневой" сегмент рынка и не создадут значительного давления на валютный рынок.

Унифицируются подходы к регулированию внешних ссуд

НБУ разрешил украинским компаниям обслуживать и погашать кредиты, предоставленные пулом иностранных кредиторов с участием МФО, не только в пользу самой организации, но и других участников пула, если это первоклассные банки с рейтингом не ниже "A".

Также разрешен перевод средств для выполнения регрессных требований иностранных гарантов и страховщиков, погасивших обязательства по таким кредитам. Это должно упростить привлечение партнеров и структурирование подобных ссуд.

НБУ продолжает внедрение стимулирующей валютной либерализации

Во-первых, расширяется перечень операций, которые резиденты могут осуществлять сверх установленных НБУ ограничений в рамках инвестиционного лимита. К нему прилагается репатриация дивидендов.

Во-вторых, бизнес, поддерживающий ВСУ, получает право на дополнительные трансграничные переводы в пределах сумм, перечисленных на спецсчет НБУ.

Такие переводы можно использовать для:

оплаты старых импортных контрактов;

возврат предоплат нерезидентам;

погашение кредитов, полученных до июня 2023;

финансирование зарубежных подразделений;

репатриации дивидендов.

В-третьих, создаются условия для конверсии внешнего долга резидента во вклад нерезидента в уставный капитал украинской компании.

Ранее Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения проект постановления, устанавливающий требования к управлению валютным риском для объединенных кредитных союзов, а также уточняет порядок расчета пруденциальных нормативов для всех кредитных союзов.