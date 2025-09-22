НБУ видит риски для смягчения процентной политики в 2026 году: что будет с учетной ставкой

Члены правления Национального банка видят определенное пространство для снижения учетной ставки в дальнейшем, однако их мнения по скорости и общему потенциалу смягчения процентной политики разделились.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Там напоминают, что сентябрьскому решению регулятора сохранить учетную ставку на уровне 15,5% традиционно предшествовала дискуссия на заседании Комитета по монетарной политике (КМП), в который входит правление НБУ и директора профильных департаментов.

Они согласились, что такой шаг является последовательным и логичным с учетом необходимости поддержания должной привлекательности гривневых активов, обеспечения устойчивой ситуации на валютном рынке, а вместе с этим и закрепления инфляции на траектории устойчивого снижения.

Как отметил один из членов КМП, текущий уровень монетарных условий является взвешенным компромиссом между целями НБУ по обеспечению ценовой стабильности и экономического роста.

Все члены КМП видят определенное пространство для снижения учетной ставки в дальнейшем. В то же время, их мнения относительно скорости и общего потенциала смягчения процентной политики разделились.

Большинство членов КМП склоняются к траектории учетной ставки, предусмотренной июльским прогнозом – 14,5% на конец 2025 года и 12,5% на конец 2026 года.

В то же время, несколько членов КМП отметили, что риски, связанные с войной и высокими потребностями бюджета, усилились и даже частично реализовались. Это может не только замедлить темпы снижения учетной ставки в конце 2025 года, но ограничить пространство для смягчения процентной политики в 2026 году. По их мнению, в конце следующего года учетная ставка, вероятно, составит 13%-14%.

Лишь один член КМП предположил, что НБУ сможет смягчать процентную политику быстрее июльского макропрогноза.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта - до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте поссылке .