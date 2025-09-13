Эксперты оценили возможные последствия для экономики от удержания Нацбанком учетной ставки на уровне 15,5%

Решение Национального банка о сохранении учетной ставки на уровне 15,5% должно обеспечить баланс между стимулированием кредитования, поддержкой гривневых сбережений и контролем над инфляционными рисками, что особенно важно на фоне глобальной экономической неопределенности и потребности в стабильности финансового рынка Украины.

Об этом в комментарии для Delo.ua заявил финансовый эксперт Евгений Дубогрыз.

Возможные последствия сохранения учетной ставки

Евгений Дубогрыз отмечает, что решение НБУ сохранить ставку на текущем уровне является правильным для поддержания доверия экономических агентов и стабильности рынка. Он объясняет, что Нацбанк формирует ожидания по поводу цикла снижения ставки только в 4 квартале 2025 года, поэтому любое досрочное снижение могло бы разбалансировать систему.

Эксперт отмечает, что инфляция хоть и замедлилась до 13,2% в августе, однако из-за низкой базы предыдущего года в сентябре она может несколько увеличиться, что еще раз подтверждает необходимость удержания ставки на текущем уровне.

"Ставка не слишком высока, она помогает держать средства в гривне и поддерживает кредитование. Если бы ставка снизилась в нынешних условиях, люди могли бы активнее переходить в валюту, что создает риски для рынка", — предупреждает собеседник издания.

По мнению главы проектного офиса Независимой ассоциации банков Украины Дмитрия Глинского, учетная ставка 15,5% соответствует текущим реалиям и поддерживает интерес к гривневым активам без подавления кредитной деятельности банков.

"Свидетельством этого является ускорение динамики банковского кредитования в национальной валюте в июле до 17,8% в сегменте бизнеса и до 24,2% — в сегменте физических лиц", — отмечает Дмитрий Глинский.

Руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка Максим Гончарук отмечает, что решение НБУ оставить принципы монетарной политики без изменений сигнализирует о стабильности на финансовых рынках и благоприятных ожиданиях по уровню инфляции. Он говорит, что в этих условиях изменения ставок по депозитам и кредитам не предусматриваются в ближайшее время.

Однако банкир ожидает роста спроса со стороны клиентов — как на размещение средств на депозитах, так и на получение кредитных средств.

"Традиционно в конце года оживляется клиентская активность, что должно произойти и в текущем году. Кроме того, в течение летних месяцев наблюдался определенный отложенный спрос на кредиты, который должен перенестись на осенние месяцы 2025 года", — рассказывает Максим Гончарук.

Напомним, 11 сентября правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%. Это должно позволить и в дальнейшем поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%, уверены в центробанке.

Как менялась учетная ставка

Заметим, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, резко поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее снижении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22 до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, уровняв ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года НБУ снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5%. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт — до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

Но уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых.