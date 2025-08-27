НБУ популярно объяснил, что происходит с экономикой Украины по состоянию на август

Национальный банк Украины опубликовал "популярные" объяснения ситуации, которая сложилась в экономике страны по состоянию на август 2025 года.

Разъяснения основываются на прогнозе из Инфляционного отчета НБУ за июль 2025 года, сообщает Delo.ua.

Как чувствует себя экономика

Война сильно тормозит украинскую экономику, констатируют в Национальном банке. Большой вред наносят воздушные атаки России против производственных, инфраструктурных и гражданских объектов.

Из-за повреждения газовой инфраструктуры собственная добыча газа в Украине в этом году снизилась, соответственно его импорт – увеличился. Из-за российских терактов против гражданского населения продолжается миграция за границу. Хотя она и не столь значительна, как в предыдущие годы, это усложняет для предприятий поиск работников и ограничивает их возможности увеличивать производство.

Повторилась и проблема прошлого года с неблагоприятными погодными условиями. Нынешние заморозки весной и засуха летом негативно отражаются на урожаях, которые будут выше, чем в прошлом, но ниже, чем ожидалось ранее.

Несмотря на это, украинская экономика восстанавливается. По оценкам НБУ, в первом полугодии реальный ВВП Украины медленно, но рос (приблизительно на 1% ежеквартально). Этому в значительной степени способствовала международная поддержка. Благодаря ей правительство покрывает нехватку средств в бюджете и имеет возможность финансировать критические потребности – обороноспособность и социальные расходы (пенсии, зарплаты врачам и педагогам и т.п.). Это поддерживает экономику.

Ожидается, что в этом году Украина получит рекордную сумму внешней помощи в размере $54 млрд. Это позволит даже создать "подушку безопасности" на следующий год.

Важным фактором устойчивости экономики также является ситуация с поставкой электроэнергии. В этом году она значительно лучше, чем в прошлом году, и не так тормозит производство.

В дальнейшем темпы восстановления экономики будут зависеть прежде всего от войны. Если напряженная ситуация сохранится еще долго, рост реального ВВП, вероятно, будет ограничен 2-3% в год.

Однако если ситуация нормализуется быстрее, например уже в этом году, рост экономики будет более существенным. Этому поспособствуют снижение рисков безопасности, инвестиции в восстановление, дальнейшая евроинтеграция и постепенное возвращение мигрантов, ожидают в Национальном банке.

Что с рабочими местами и зарплатами

Ситуация на рынке труда сложна из-за последствий войны. Многие украинці мобилизовались в армию, большое количество украинцев уехало за границу (по данным ООН, в июле за пределами Украины находилось 5,6 млн человек). Это усложняет поиск работников для бизнеса.

Предприятия до сих пор называют недостаток квалифицированных работников одной из самых болезненных для себя проблем. С одной стороны, нехватка кадров мешает им увеличивать производство. С другой – побуждает их дальше повышать зарплаты, что ведет к увеличению расходов бизнеса.

В то же время, в последние месяцы ситуация на рынке труда несколько улучшилась. Во-первых, люди все активнее ищут работу. Во-вторых, бизнес несколько пересмотрел свои подходы и начал активнее привлекать к работе ветеранов, пожилых людей, студентов и т.д. В результате зарплаты начали расти не так быстро, как в прошлом году.

Однако нехватка кадров, вызванная войной, будет сохраняться еще длительное время. Так что бизнес будет активно конкурировать за квалифицированных работников, а зарплаты продолжат расти.

В случае быстрого возвращения Украины к мирной жизни восстановление тоже будет нуждаться в рабочих руках, поэтому работники также будут очень цениться.

Что с ценами

Инфляция летом начала снижаться. В июне 2025 года она замедлилась до 14,3% год к году, а в июле – до 14,1%. Этому способствовало поступление на рынок новых урожаев, в частности овощей, а также ожидания хорошего урожая зерновых. Важным для понижения инфляции были и стабильные тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги (газ, тепло, электроэнергию).

Заметную роль сыграло и поддержание устойчивости валютного рынка. В НБУ напоминают, что регулятор не допускал значительных колебаний курса гривни к доллару, а также принимал меры, чтобы спрос на валюту не рос, в частности, поддерживал интерес населения к гривневым сбережениям.

Центробанк прогнозирует, что инфляция будет снижаться и дальше. Ожидается, что в конце этого года она замедлится ниже 10%, в следующем ниже 7%, а в 2027 году вернется к цели НБУ в 5%. Снижению инфляции будут способствовать как наращивание урожаев, так и дальнейшие меры НБУ.

Согласно опросам – бизнес, население и эксперты также ожидают дальнейшего снижения инфляции.

Как защитить сбережения от инфляции

Для защиты гривневых сбережений от инфляции НБУ сохраняет учетную ставку на уровне 15,5%. Это стимулирует банки поддерживать достаточно высокую доходность депозитов в национальной валюте.

Так, во многих банках сегодня предлагаются гривневые депозиты сроком 3–12 месяцев с доходностью 13–16% годовых (после налогообложения это около 10–12%).

Защиту сбережений от инфляционного обесценения обеспечивают также вложения в гривневые государственные облигации (ОВГЗ). Их доходность зависит от срока погашения (от нескольких месяцев до нескольких лет), но в целом составляет от 14% до 18% годовых. Дополнительным преимуществом этих вложений является то, что полученные доходы не облагаются налогом.

Согласно опросам, в течение следующих 12 месяцев граждане ожидают инфляцию на уровне около 10-11%, сообщают в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины в июле изменил свое видение основных параметров экономики Украины к 2028 году по сравнению с апрельскими ожиданиями. Преимущественно ухудшил.

Национальный банк, в частности, ухудшил прогноз инфляции на конец текущего и следующего года: до 9,7% (увеличен на 1 п.п.) в 2025 году и до 6,6% (на 1,6 п.п.) в 2026-м. Прогноз инфляции на 2027 год остался прежним – 5%.

НБУ также ухудшил прогноз реального ВВП на 2025 год на 1 п.п. до 2,1%. На 2026 год ожидания ухудшены на 1,4 п.п. до 2,3%. Худшие прогнозы и на 2027 год: на 1,1 п.п. до 2,8%.

Прогнозы относительно номинального ВВП центробанк улучшил. В 2025 году НБУ ожидает 8 915 млрд гривен (здесь все, как прогнозировалось в апреле). В 2026 году 9 935 млрд гривен (на 45 млрд гривен больше). На 2027 год показатель увеличен на 10 млрд до 10 870 млрд гривен.

Прогноз дефицита сводного бюджета (без учета грантов и средств по ERA в доходах) ухудшился на все три года. На 2025 год прогноз дефицита увеличен на 2,8 п.п. до 22% ВВП; на 2026-й – сразу на 7 п.п. до 18,8% ВВП; на 2027 год – на 5,1 п.п. до 12% ВВП.