Кто в топе: какие вакансии получали больше всего отзывов в Украине за последние пять лет

За последний 5 лет в топ-10 вакансий, получающих больше всего отзывов, стабильно попадают рабочие специальности: разнорабочий, водитель, грузчик, уборщица. Это профессии, часто не требующие специального образования или значительного опыта, но остающиеся востребованными независимо от изменений на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

Аналитики исследовали, как изменялся перечень самых популярных вакансий и уровень заработных плат в разных категориях за последние пять лет - с 2021 по 2025 год.

2021 год

В топ-10 вакансий с наибольшим количеством отзывов попали в основном рабочие специальности. Самую высокую медианную зарплату предлагали водителям (17 500 грн), самую низкую — уборщицам (7 000 грн).

Самые популярные категории и уровень медианных зарплат:

Строительство/облицовочные работы — 16 000 грн Продавец — 10 400 грн Другие сферы занятости - 11 000 грн Водитель - 17 500 грн Начало карьеры/Студенты - 10 000 грн Производство/рабочие специальности — 13 500 грн Гостинично-ресторанный бизнес/Туризм — 10 700 грн Клининг/Домашний персонал - 9 500 грн Розничная торговля/продажи/закупки - 11 500 грн Уборщица - 7 000 грн

2022 год

После начала полномасштабной войны перечень топ-10 вакансий изменился: к списку добавились профессии разнорабочего, охранника, грузчика, повара.

Наивысшую зарплату среди популярных категорий получали водители (22 500 грн.), самая низкая — разнорабочие (650 грн.). В то же время, для некоторых профессий оплата снизилась по сравнению с 2021 годом — в частности у уборщиц и в категории "Другие сферы" и "Начало карьеры/Студенты".

Самые популярные категории и уровень медианных зарплат:

Продавец — 11 500 грн Водитель - 22 500 грн Другие сферы занятости - 8 500 грн Разнорабочий - 650 грн Другое - 13 440 грн Начало карьеры/Студенты - 5 500 грн Охранник - 10 375 грн Грузчик - 10 500 грн Уборщица - 5 200 грн Повар - 11 500 грн

2023 год

В 2023 году на первое место по количеству отзывов вышла вакансия разнорабочего. Также в топ-10 вошли баристы, промоутеры, продавцы-консультанты.

Водителям снова предлагали самую высокую зарплату – 25 000 грн, а самую низкую – промоутерам (8 750 грн).

Самые популярные категории и уровень медианных зарплат:

Разнорабочий — 15 250 грн Продавец — 13 200 грн Производство/рабочие специальности - 16 800 грн Водитель - 25 000 грн Грузчик — 14 150 грн Уборщица - 9 250 грн Бариста - 13 000 грн Промоутер - 8 750 грн Охранник - 12 250 грн Продавец-консультант - 13 600 грн

2024 год

В этом году значительных изменений в топ-10 не произошло, однако, общий уровень зарплат вырос. Водителям предлагали больше всего – уже 30 000 грн, уборщицам меньше – 10 965 грн.

Самые популярные категории и уровень медианных зарплат:

Разнорабочий - 18 500 грн Производство/рабочие специальности — 20 000 грн Водитель - 30 000 грн Продавец — 16 850 грн Грузчик - 17 500 грн Уборщица - 10 965 грн Бариста - 16 000 грн Охранник - 14 500 грн Начало карьеры/Студенты - 17 000 грн Повар - 20 000 грн

2025 год

По состоянию на июль 2025 в топ-10 вакансий на наиболее часто отзывающиеся украинцы появились позиции упаковщики и бариста. Самую высокую зарплату снова предлагают водителям — 33 000 грн, самую маленькую — уборщицам (12 375 грн).

Самые популярные категории и уровень медианных зарплат :

Разнорабочий — 22 500 грн Производство/рабочие специальности — 24 000 грн Водитель - 33 000 грн Продавец — 20 000 грн Упаковщик - 20 000 грн Начало карьеры/Студенты - 20 000 грн Грузчик - 21 500 грн Бариста - 18 250 грн Уборщица - 12 375 грн Охранник - 15 250 грн

Заметим, за пять лет рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. Традиционные профессии, такие как продавцы, водители и повара, остаются востребованными. В этом году средние зарплаты выросли во всех популярных профессиях примерно на 15-20%.

Количество отзывов на вакансии с возможностью бронирования выросло. Если в прошлом году большинство таких объявлений получали десятки отзывов, то в этом — тысячи.