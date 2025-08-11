Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Спрос на работу в прифронтовых областях увеличивается, а зарплаты продолжают расти.

рынок труда
Спрос на работу в прифронтовых областях увеличивается / Depositphotos

В июле 2025 года рынок труда прифронтовых областей Украины продемонстрировал заметное оживление. По данным платформы OLX Работа, количество вакансий в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Николаевской и Донецкой областях выросло на 13% по сравнению с июлем 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз OLX.

Активнее себя проявили и кандидаты – количество отзывов на объявление увеличилось на 27%.

Наибольший спрос работодатели традиционно пользуются работниками в сфере производства и рабочими специальностями: комплектовщиками, сварщиками, мастерами и помощниками на производстве. На втором месте по количеству объявлений – продавцы, а также вакансии в логистике, в том числе для грузчиков и водителей.

В 2025 году в прифронтовых регионах резко возрос спрос на кандидатов на службу в Силах обороны Украины — количество таких объявлений возросло на 352%. Также на 20% увеличилось потребность в разнорабочих в строительстве и облицовочных работах.

Высокие медианные заработные платы в июле зафиксированы именно в службе в Силах обороны — 70 550 грн, что на 0,8% больше, чем в прошлом. Среди других высокооплачиваемых специальностей стоматолог (50 000 грн, +11%), дальнобойщик (50 000 грн, +25%), сантехник (43 500 грн, +105%) и рихтовщик (40 000 грн, +45%). По сравнению с июлем 2024 года медианная заработная плата в исследуемых областях выросла на около 11%.

Спрос среди соискателей работы остается стабильным в тех областях, где активно ищут работников. Больше всего отзывов в июле получили вакансии разнорабочих в строительстве (+21%), продавцов (+32%) и водителей (+41%).

По итогам июля OLX Работа фиксирует положительную динамику рынка труда в прифронтовых областях: увеличение количества объявлений и рост интереса кандидатов, несмотря на близость этих регионов к линии фронта. Наиболее активно развиваются сферы производства, строительства, логистики и торговли.

Добавим, в первой половине 2025 года Государственная служба занятости предложила украинцам более 231 тысячи вакансий с зарплатами до 230 тысяч гривен. Десятку наиболее востребованных специальностей возглавили продавцы продовольственных товаров.

Автор:
Татьяна Гойденко