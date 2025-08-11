Попит на роботу у прифронтових областях збільшується, а зарплати продовжують зростати – OLX

У липні 2025 року ринок праці прифронтових областей України продемонстрував помітне пожвавлення. За даними платформи OLX Робота, кількість вакансій у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Миколаївській та Донецькій областях зросла на 13% порівняно з липнем 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз OLX.

Активніше себе проявили й кандидати — кількість відгуків на оголошення збільшилася на 27%.

Найбільший попит роботодавці традиційно мають на працівників у сфері виробництва та робітничих спеціальностей: комплектувальників, зварювальників, майстрів та помічників на виробництві. На другому місці за кількістю оголошень — продавці, а також вакансії у логістиці, зокрема для вантажників та водіїв.

Водночас, у 2025 році у прифронтових регіонах різко зріс попит на кандидатів на службу у Силах оборони України — кількість таких оголошень зросла на 352%. Також на 20% збільшилася потреба у різноробах у будівництві та облицювальних роботах.

Найвищі медіанні заробітні плати у липні зафіксовані саме у службі в Силах оборони — 70 550 грн, що на 0,8% більше, ніж торік. Серед інших високооплачуваних спеціальностей — стоматолог (50 000 грн, +11%), далекобійник (50 000 грн, +25%), сантехнік (43 500 грн, +105%) та рихтувальник (40 000 грн, +45%). Загалом у порівнянні з липнем 2024 року медіанна заробітна плата у досліджуваних областях зросла на близько 11%.

Попит серед шукачів роботи залишається стабільним у тих сферах, де активно шукають працівників. Найбільше відгуків у липні отримали вакансії різноробів у будівництві (+21%), продавців (+32%) та водіїв (+41%).

За підсумками липня, OLX Робота фіксує позитивну динаміку ринку праці у прифронтових областях: збільшення кількості оголошень та зростання інтересу кандидатів, попри близькість цих регіонів до лінії фронту. Найактивніше розвиваються сфери виробництва, будівництва, логістики та торгівлі.

Додамо, у першій половині 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала українцям понад 231 тисячу вакансій із зарплатами до 230 тисяч гривень. Десятку найбільш затребуваних спеціальностей очолили продавці продовольчих товарів.