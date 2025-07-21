Від продавця до охоронця: топ-10 найпопулярніших вакансій на ринку праці України

У першій половині 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала українцям понад 231 тисячу вакансій із зарплатами до 230 тисяч гривень. Десятку найбільш затребуваних спеціальностей очолили продавці продовольчих товарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані служби зайнятості.

Роботодавці активно шукали кваліфікованих працівників, пропонуючи вакансії за понад 3300 різними професіями. Затребуваність деяких спеціальностей, таких як продавець, водій та кухар, особливо виділяється, вказуючи на поточні потреби українського бізнесу.

Найбільш популярні вакансії Служби зайнятості у 2025 році:

Продавець (продовольчих товарів та інші) — 17,9 тис. вакансій. Підсобний працівник — 10,8 тис. вакансій. Водій автотранспортних засобів (включаючи водіїв навантажувачів, автобусів, трамваїв, тролейбусів) — 9,4 тис. вакансій. Кухар — 7,8 тис. вакансій. Медична сестра (всі спеціалізації) — 7,1 тис. вакансій. Прибиральник (службових, виробничих приміщень, територій) — 6,9 тис. вакансій. Бухгалтер (включаючи головних бухгалтерів, експертів) — 5,7 тис. вакансій. Адміністратор (залу, офісу, кінотеатрів тощо) — 3,2 тис. вакансій. Швачка — 2,9 тис. вакансій. Охоронник — 2,7 тис. вакансій.

Нагадаємо, нещодавно аналітики Державної служби зайнятості назвали професії, які будуть найзатребуванішими у повоєнний період.