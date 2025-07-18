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Майбутнє ринку праці: які професії будуть найзатребуванішими після війни в Україні
За перше півріччя 2025 року ринок праці України показав високий попит на працівників сфери обслуговування, кваліфікованих та некваліфікованих робітників, а такоє фахівців з вищою освітою. Після закінчення війни ринок праці потребуватиме не тільки спеціалістів робітничих професій, а й фахівців в сфері медицини, ІТ, оборонної промисловості, тощо.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Департаменту аналізу ринку праці Служби зайнятості України.
Наразі особливий дефіцит спостерігається серед спеціалістів зі спеціальними вміннями та фахівців з вищою освітою.
Після завершення війни ситуація кардинально не зміниться, і попит на ці професії залишиться високим. Крім того, очікується зростання потреби у фахівцях таких напрямків:
- Військові. Після війни потреба у якісно укомплектованій армії збережеться. Вимоги до кандидатів зростуть, а навчання стане більш тривалим.
- Медики. Практично всі медичні заклади потребуватимуть фахівців. Найактуальнішими стануть професії хірурга, кардіолога, реабілітолога, фізіотерапевта та спеціаліста лікувального масажу.
- Будівельники. Відновлення країни спричинить масштабне будівництво. Зварювальники, маляри, столяри, слюсарі, муляри, штукатури, теслі, сантехніки та інші будівельні спеціальності будуть вкрай затребуваними.
- Енергетики. Енергетична галузь, що зазнала значних пошкоджень під час війни, потребуватиме великої кількості інженерів, техніків, електромонтерів, конструкторів, розробників, електромонтажників, електрохіміків, технологів та метеоенергетиків для відновлення інфраструктури.
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Правоохоронці. Суди, прокуратура, поліція, органи Служби безпеки та
антикорупційні органи потребуватимуть значного поповнення кадрів для
забезпечення захисту законів на звільнених територіях.
- Програмісти. Окрім цифровізації економіки, зросте потреба у фахівцях із захисту інформації та персональних даних. Ці спеціалісти будуть дуже затребуваними.
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Спеціалісти оборонної промисловості. Власні виробництва товарів для
військових та спільні проєкти з іноземними партнерами вимагатимуть великої
кількості інженерів, науковців, економістів та розробників.
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Спеціалісти транспортної сфери. Нові транспортні шляхи, що
з'явилися під час війни, стануть основними каналами постачання матеріалів для
відбудови. Водії, залізничники, диспетчери, логісти та експедитори будуть вкрай
потрібними.
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Психологи. Участь у бойових діях, обстріли, втрати
та посттравматичні стресові розлади залишають глибокі сліди на ментальному
здоров'ї українців. Усі ці психологічні проблеми вимагатимуть реабілітації та
підтримки фахівців.
- Освітяни. Головним завданням вчителів, майстрів виробничого навчання, методистів та соціальних педагогів стане підготовка фахівців за всіма потрібними для України професіями.
Нагадаємо, за 5 років ринок праці в Україні зазнав значних змін. Традиційні професії, такі як продавці, водії та кухарі, залишаються затребуваними. Цьогоріч середні зарплати зросли в усіх популярних професіях приблизно на 15-20%.