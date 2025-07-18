Майбутнє ринку праці: які професії будуть найзатребуванішими після війни в Україні

За перше півріччя 2025 року ринок праці України показав високий попит на працівників сфери обслуговування, кваліфікованих та некваліфікованих робітників, а такоє фахівців з вищою освітою. Після закінчення війни ринок праці потребуватиме не тільки спеціалістів робітничих професій, а й фахівців в сфері медицини, ІТ, оборонної промисловості, тощо.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Департаменту аналізу ринку праці Служби зайнятості України.

Наразі особливий дефіцит спостерігається серед спеціалістів зі спеціальними вміннями та фахівців з вищою освітою.

Після завершення війни ситуація кардинально не зміниться, і попит на ці професії залишиться високим. Крім того, очікується зростання потреби у фахівцях таких напрямків:

Військові . Після війни потреба у якісно укомплектованій армії збережеться. Вимоги до кандидатів зростуть, а навчання стане більш тривалим. Медики . Практично всі медичні заклади потребуватимуть фахівців. Найактуальнішими стануть професії хірурга, кардіолога, реабілітолога, фізіотерапевта та спеціаліста лікувального масажу. Будівельники. Відновлення країни спричинить масштабне будівництво. Зварювальники, маляри, столяри, слюсарі, муляри, штукатури, теслі, сантехніки та інші будівельні спеціальності будуть вкрай затребуваними. Енергетики. Енергетична галузь, що зазнала значних пошкоджень під час війни, потребуватиме великої кількості інженерів, техніків, електромонтерів, конструкторів, розробників, електромонтажників, електрохіміків, технологів та метеоенергетиків для відновлення інфраструктури. Правоохоронці. Суди, прокуратура, поліція, органи Служби безпеки та антикорупційні органи потребуватимуть значного поповнення кадрів для забезпечення захисту законів на звільнених територіях.

Програмісти . Окрім цифровізації економіки, зросте потреба у фахівцях із захисту інформації та персональних даних. Ці спеціалісти будуть дуже затребуваними. Спеціалісти оборонної промисловості . Власні виробництва товарів для військових та спільні проєкти з іноземними партнерами вимагатимуть великої кількості інженерів, науковців, економістів та розробників.

Спеціалісти транспортної сфери . Нові транспортні шляхи, що з'явилися під час війни, стануть основними каналами постачання матеріалів для відбудови. Водії, залізничники, диспетчери, логісти та експедитори будуть вкрай потрібними.

Психологи . Участь у бойових діях, обстріли, втрати та посттравматичні стресові розлади залишають глибокі сліди на ментальному здоров'ї українців. Усі ці психологічні проблеми вимагатимуть реабілітації та підтримки фахівців.

Освітяни . Головним завданням вчителів, майстрів виробничого навчання, методистів та соціальних педагогів стане підготовка фахівців за всіма потрібними для України професіями.

Нагадаємо, за 5 років ринок праці в Україні зазнав значних змін. Традиційні професії, такі як продавці, водії та кухарі, залишаються затребуваними. Цьогоріч середні зарплати зросли в усіх популярних професіях приблизно на 15-20%.