Будущее рынка труда: какие профессии будут наиболее востребованы после войны в Украине

За первое полугодие 2025 года рынок труда Украины показал высокий спрос на работников сферы обслуживания, квалифицированных и неквалифицированных рабочих, а также специалистов с высшим образованием. После войны рынок труда потребует не только специалистов рабочих профессий, но и специалистов в сфере медицины, ИТ, оборонной промышленности и т.д.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Департамента анализа рынка труда Службы занятости Украины.

В настоящее время особый дефицит наблюдается среди профессионалов со специальными знаниями и специалистов с высшим образованием.

После окончания войны ситуация кардинально не изменится, и спрос на эти профессии останется высоким. Кроме того, ожидается рост потребности в специалистах следующих направлений:

Военные . После войны потребность в качественно укомплектованной армии сохранится. Требования к кандидатам возрастут, а обучение станет более длительным. Медики . Практически все медицинские учреждения будут нуждаться в специалистах. Самыми актуальными станут профессии хирурга, кардиолога, реабилитолога, физиотерапевта и специалиста лечебного массажа. Строители. Восстановление страны повлечет за собой масштабное строительство. Сварщики, маляры, столяры, слесари, каменщики, штукатуры, плотники, сантехники и другие строительные специальности будут очень востребованы. Энергетики. Энергетическая отрасль, которая получила значительные повреждения во время войны, потребует большого количества инженеров, техников, электромонтеров, конструкторов, разработчиков, электромонтажников, электрохимиков, технологов и метеоэнергетиков для восстановления инфраструктуры. Правоохранители. Суды, прокуратура, полиция, органы Службы безопасности и антикоррупционные органы потребуют значительного пополнения кадров для обеспечения защиты законов на освобожденных территориях.

Программисты . Кроме цифровизации экономики, увеличится потребность в специалистах по защите информации и персональных данных. Эти специалисты будут очень востребованы. Специалисты оборонной промышленности . Отечественные производства товаров для военных и совместные проекты с иностранными партнерами потребуют большого количества инженеров, ученых, экономистов и разработчиков.

Специалисты транспортной сферы . Появившиеся во время войны новые транспортные пути станут основными каналами поставки материалов для восстановления. Водители, железнодорожники, диспетчеры, логисты и экспедиторы будут очень нужны.

Психологи . Участие в боевых действиях, обстрелы, потери и посттравматические стрессовые расстройства оставляют глубокие следы на ментальном здоровье украинцев. Все эти психологические проблемы потребуют реабилитации и поддержки специалистов.

Преподаватели . Главной задачей учителей, мастеров производственного обучения, методистов и социальных педагогов станет подготовка специалистов по всем необходимым для Украины профессиям.

Напомним, с а 5 лет рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. Традиционные профессии, такие как продавцы, водители и повара, остаются востребованными.