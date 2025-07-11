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Кадровий дефіцит: понад 550 жінок опановують "чоловічі" професії за державною програмою

ринок праці
Проєкт для жінок у галузях із кадровим дефіцитом / Мінрозвитку громад і територій.

Державна служба зайнятості запустила проєкт, що допомагає жінкам опанувати професії у традиційно чоловічих сферах і знайти роботу. Уже понад 550 учасниць розпочали навчання за підтримки держави та роботодавців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Урядового порталу.

Жінки в "чоловічих" професіях

Проєкт створює нові можливості як для бізнесу, так і для жінок. Підприємства отримують кваліфікованих спеціалісток для галузей з дефіцитом кадрів, а жінки — можливість освоїти сучасні, затребувані професії та знайти стабільне працевлаштування. Ініціатива не лише зміцнює кадровий потенціал компаній, але й підвищує конкурентоспроможність жінок на ринку праці.

Від початку реалізації проєкту понад 550 жінок вже розпочали навчання.

За кількістю залучених роботодавців лідерами стали Житомирська, Рівненська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Волинська області.

Найпопулярнішими професіями серед жінок у традиційно «чоловічих» сферах стали: верстатниця деревообробних верстатів, трактористка, операторка котельні, водійка навантажувача та тролейбуса.

Умови участі

Навчання в рамках проєкту фінансується за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні — 30 280 грн). Якщо курс дорожчий, різницю може покрити роботодавець або сама учасниця.

Програма охоплює 31 професію у традиційно "чоловічих" сферах, серед яких:

  • водійка тролейбуса;
  • навантажувача; 
  • трамвая; 
  • машиністка крана;
  • трактористка; 
  • майстриня з діагностики та налагодження електронного обладнання автомобілів; 
  • слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів тощо.

Як долучитись: 

Роботодавець може подати заявку на участь онлайн через офіційний портал, після чого з ним зв’яжеться представник служби зайнятості для уточнення деталей. Також можливо оформити заявку офлайн у найближчому центрі зайнятості, де нададуть консультацію.

Нагадаємо, у квітні лише 72 українки навчалися нетиповим для жінок професіям у межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості.

Автор:
Ольга Опенько