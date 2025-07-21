От продавца к телохранителю: топ-10 самых популярных вакансий на рынке труда Украины

В первой половине 2025 года Государственная служба занятости предложила украинцам более 231 тысячи вакансий с зарплатами до 230 тысяч гривен. Десятку наиболее востребованных специальностей возглавили продавцы продовольственных товаров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные службы занятости.

Работодатели активно искали квалифицированных работников, предлагая вакансии по более чем 3300 разным профессиям. Востребованность некоторых специальностей, таких как продавец, водитель и повар особенно выделяется, указывая на текущие потребности украинского бизнеса.

Наиболее популярные вакансии Службы занятости в 2025 году:

Продавец (продовольственных товаров и другие) – 17,9 тыс. вакансии. Подсобный работник – 10,8 тыс. вакансии. Водитель автотранспортных средств (включая водителей погрузчиков, автобусов, трамваев, троллейбусов) – 9,4 тыс. вакансии. Повар – 7,8 тыс. вакансии. Медицинская сестра (все специализации) – 7,1 тыс. вакансии. Уборщик (служебных, производственных помещений, территорий) – 6,9 тыс. вакансии. Бухгалтер (включая главных бухгалтеров, экспертов) – 5,7 тыс. вакансии. Администратор (зала, офиса, кинотеатров и т.п.) - 3,2 тыс. вакансии. Швея - 2,9 тыс. вакансии. Охранник – 2,7 тыс. вакансий.

Напомним, недавно аналитики Государственной службы занятости назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в послевоенный период.