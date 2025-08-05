IT-ринок праці вперше за три роки подолав позначку в 7000 вакансій: кого шукають роботодавці

У липні на українському ринку праці в IT відбулися позитивні зміни: кількість відкритих вакансій перевищила 7000, що є рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення. Це майже на дві тисячі вакансій більше, ніж у липні 2024 року. Найбільше попит зріс на спеціалістів у маркетингу та miltech.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані DOU.

Минулого місяця на IT-ринку праці було зафіксовано 7210 вакансій. В категоріях: маркетинг — рекордні 793 вакансії; miltech —533; AI/ML — 161; Hardware — 131; Embedded — 104; SEO — 102.

В 49 категоріях кількість вакансій у липні зросла, лише у п’ятьох зменшилася. Серед розробників далеко не всі відчули приріст вакансій у липні. Найбільший був у Flutter, Front-end, Node.js, Python і iOS.

Середня кількість відгуків на одну вакансію у липні знизилася до 23,5 відгуку. Востаннє нижчий показник був лише в січні 2023 року. При цьому незначне зниження конкуренції відбулося саме через зростання кількості вакансій. Адже кандидати, навпаки, були більш активними у липні проти червня: на 1,5 тисячі більше кандидатів, що відгукувалися; на 13 тисяч більше відгуків на вакансії.

Крім того, у 30 категоріях конкуренція незначно знизилася в липні, у 22 зросла, у трьох залишилася на тому ж рівні. Найбільша середня кількість відгуків на вакансію традиційно у Front-end — 84,7. Але це найменший показник для цієї категорії за останні два роки.

У QA — 61. Понад 40 відгуків у середньому на вакансію Java та Project Manager. Також аналітики зазначили, що з січня поступово зменшується конкуренція в дизайні — зараз 34,6 відгуку.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року ринок IT-менеджменту в Україні демонструє змішані тенденції: частина спеціалістів отримує підвищення зарплат, тоді як інші стикаються зі зниженням доходів.