IT-рынок труда впервые за три года преодолел отметку в 7000 вакансий: кого ищут работодатели

В июле на украинском рынке труда в IT произошли положительные изменения: количество открытых вакансий превысило 7000, что является рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения. Это почти на две тысячи вакансий больше чем в июле 2024 года. Больше всего спрос вырос на специалистов в маркетинге и miltech.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные DOU.

В прошлом месяце на IT-рынке труда было зафиксировано 7210 вакансий. В категориях: маркетинг - рекордные 793 вакансии; miltech -533; AI/ML - 161; Hardware - 131; Embedded - 104; SEO - 102.

В 49 категориях количество вакансий в июле возросло, только в пяти уменьшилось. Среди разработчиков далеко не все ощутили прирост вакансий в июле. Самый большой был в Flutter, Front-end, Node.js, Python и iOS.

Среднее количество отзывов на одну вакансию в июле снизилось до 23,5 отзыва. В последний раз более низкий показатель был лишь в январе 2023 года. При этом незначительное снижение конкуренции произошло именно из-за роста количества вакансий. Ведь кандидаты, напротив, были более активными в июле против июня: на 1,5 тысячи больше отзывавшихся кандидатов; на 13 тысяч больше отзывов на вакансии.

Кроме того, в 30 категориях конкуренция незначительно снизилась в июле, в 22 выросла, в трех осталась на том же уровне. Самое среднее количество отзывов на вакансию традиционно у Front-end – 84,7. Но это самый маленький показатель для этой категории за последние два года.

У QA – 61. Более 40 отзывов в среднем на вакансию Java и Project Manager. Также аналитики отметили, что с января постепенно уменьшается конкуренция в дизайне – сейчас 34,6 отклика.

Напомним, в первой половине 2025 года рынок IT-менеджмента в Украине демонстрирует смешанные тенденции: часть специалистов получает повышение зарплат, в то время как другие сталкиваются с понижением доходов.