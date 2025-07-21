Зарплаты IT-менеджеров летом 2025 года: где самые высокие доходы

В первой половине 2025 года рынок IT-менеджмента в Украине демонстрирует смешанные тенденции: часть специалистов получает повышение зарплат, в то время как другие сталкиваются с понижением доходов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Dou.

Самыми высокими остаются зарплаты Engineering Managers, с медианой $6600, и именно эта категория фиксирует положительную динамику во всех квартирах. Для сравнения, Head of Product получают $4916, Lead Product Manager – $4800, Program Manager – $4550, Delivery Manager – $4000.

В нижнем сегменте – Junior Project и Junior Product Managers, зарплаты которых сравнялись ($1200). У более опытных специалистов сохраняется разница в пользу Product Managers.

Product Owners потеряли во всех квартилях: медианная зарплата впервые с декабря 2022 снизилась. У Team Lead Product Managers медиана выросла, но увеличился и разброс зарплат, что свидетельствует о нестабильности.

Тенденции по ролям и опыту

Engineering Managers возобновили уровень зарплат декабря 2023 года, а у Junior PM и Senior PM зарплаты постепенно растут.

У Delivery Managers – отрицательная динамика.

В Product Management прослеживается системное понижение зарплат, в особенности посреди начинающих.

В среднем Product Managers зарабатывают на 25% больше чем Project Managers с таким же опытом.

Наибольший рост происходит в первые два года работы, дальше повышение идет медленнее.

Воздействие типа компании и ее размера

Медианная зарплата менеджеров самая высокая в аутстафинговых компаниях ($4000), где работают специалисты с более высоким опытом (в среднем 10 лет). Однако только 4% специалистов по менеджменту работают в таком формате. В продуктовых компаниях работает 53%, в сервисных – 32%. Существенной разницы в зарплатах в этих категориях нет, хотя Delivery Managers зарабатывают немного больше в сервисных, а Engineering Managers — в продуктовых компаниях.

В крупных компаниях (1000+ сотрудников) Project Managers получают более высокую зарплату, что обусловлено большим опытом их работников.

Интересно, что Engineering Managers в небольших компаниях (до 200 человек) зарабатывают больше – $7600 против $6025 в крупных фирмах.

География: Львов — впереди

Медианные зарплаты менеджеров во Львове немного выше, чем в Киеве и других городах. Это связано с лучшими показателями среди Project Managers с опытом более трех лет — $3000 против $2500 в столице.

Работа за границей

Зарплаты Product Managers за рубежом в среднем на 25% выше, чем в Украине У Product Owners и Delivery Managers — на 13%, у Engineering Managers — на 19%.

Уровень английского оказывает существенное влияние на зарплату. Например, Project Managers с опытом 6+ лет и уровнем Upper Intermediate или Advanced получают $3500, тогда как с более слабым знанием языка — всего $2000. У Product Managers - $4150 против $3400. Engineering Managers с уровнем Advanced имеют преимущество над теми, кто владеет только Upper Intermediate.

Портрет менеджера в ИТ

Только 3% специалистов по менеджменту начали работать в ИТ в течение последнего года. Самые опытные – Engineering Managers со средним опытом 14 лет. За ними – Head of Product и Program Managers (по 12 лет), Scrum Masters (11), Delivery Managers (10).

Средний возраст — 32 года. Доля женщин не изменилась — 41%.

В 2025 году зарплаты менеджеров в IT-сфере демонстрируют стабильный рост только для некоторых ролей, особенно в техническом менеджменте. В то же время в продуктовом направлении тенденция к снижению. Самые высокие зарплаты — у специалистов с глубоким опытом, хорошим английским и техническими управленцами, особенно в небольших компаниях или за рубежом.

Добавим, зарплаты украинских разработчиков продолжают расти для сеньоров и лидов/руководителей, тогда как у медлей, особенно работающих в сервисных и аутстафинговых компаниях и имеющих опыт 2-6 лет, наблюдается снижение.