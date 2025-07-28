Зарплаты свыше 30 тыс. грн, гибкость и изменения от государства: чего ждут украинцы от работы

Большинство украинцев стремятся иметь зарплаты более 30 тысяч гривен, ищут гибкие условия работы и ожидают больших изменений от государства. При этом значительная часть готова изменить текущую область деятельности, проходя обучение или рассматривая переезд в другой город или даже страну.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные опроса OLX Работа.

Текущая занятость и желание перемен

47,3% респондентов заявили, что имеют постоянную работу. Еще 14% работают временно или заняты как фрилансеры. В то же время, треть активно ищут работу, а еще 8,8% пока не работают и не ищут вакансий.

Среди занятых преобладают специалисты в сфере торговли, производства, строительства и логистики. Также 4,7% опрошенных отметили, что служат в силах обороны. 60% опрошенных указали свой возраст – от 31 до 50 лет.

Подавляющее большинство рассматривают вариант с изменением профессии или сферы деятельности:

активно этим занимаются 18,6%;

готовятся, но не определились со сферой будущей деятельности 59,4%;

удовлетворены текущей работой только 21,9% опрошенных.

Ключевые критерии выбора работы

При выборе работы самым важным фактором является зарплата, которую указали 72% участников.

гибкий график - 32,1%;

стабильность компании - 29,4%;

возможность работать удаленно – 15,7%;

дружественный коллектив/корпоративная культура - 21%;

карьерные перспективы – 11,5%.

Гибкость стала новой нормой: полный рабочий день устраивает лишь 21,7% респондентов, тогда как 21,3% предпочли бы дистанционный формат, а 31,8% — гибкий график. Частичная занятость привлекает 19,3% опрошенных.

Зарплатные ожидания и мобильность

Большинство украинцев ожидают ежемесячную зарплату от 20 до 50 тысяч гривен:

до 10 тыс. грн - всего 4%;

10-20 тыс. грн - 14,6%;

20-30 тыс. грн - 27%;

30-50 тыс. грн - 33%;

свыше 50 тыс. грн - 21,4%.

За последний год зарплатные ожидания выросли у 30,4% респондентов. У 46,2% остались неизменными, в то же время 23,4% заявили об их снижении .

Каждый пятый готов переехать в другой город Украины ради лучшей работы, еще 33,3% — отметили, что это зависит от предложенных условий (47,2%) не рассматривают такой вариант.

Схожие настроения и по вопросу о работе за границей. Большинство (57,1%) не планирует искать работу в другой стране в ближайшие 1-2 года. Только 9,1% активно ищут сейчас, а 31,7% рассматривают такую возможность.

Перспективы, адаптация и роль государства

75% опрошенных соглашаются, что после 50 лет найти достойную работу гораздо сложнее. Поэтому 76% украинцев хотели бы выйти на пенсию до 60 лет, при этом треть еще до 55.

По обучению, 20% опрошенных прошли онлайн-курсы повышения квалификации, 9,9% обучались офлайн. Почти 40% не улучшали свои навыки, но планируют это сделать, а 30,6% не проходили дополнительное обучение и не планируют этого делать. Свое будущее на рынке труда как неуверенное или неопределенное оценили 59% участников, и только 8,3% обладают полной уверенностью в своей профессиональной стабильности.

Большинство украинцев (73,6%) считают, что государство должно создать больше возможностей для развития карьеры, и только 5,5% считают, что это ответственность каждого в отдельности.

Напомним, только 20% безработных указывают желаемую зарплату от 20 тысяч гривен. Большинство готово работать за меньшую сумму, причем половина из них ищет работу только на неполный день. В то же время, рынок труда демонстрирует устойчивый дефицит кадров. Больше всего предприятиям не хватает водителей и швей.