Большинство безработных готовы работать менее чем за 20 000 гривен - исследование

Только 20% безработных указывают желаемую зарплату от 20 тысяч гривен. Большинство готово работать за меньшую сумму, причем половина из них ищет работу только на неполный день. В то же время рынок труда демонстрирует устойчивый дефицит кадров. Больше всего предприятиям не хватает водителей и швей.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на "Укринформ", такие данные исследования "Оценка рынка труда Украины 2024-2025" от Государственной службы занятости привела председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

Она обратила внимание на реальную среднюю заработная плата, которая, по данным ПФУ на сентябрь 2024, когда проводился опрос, составляла 18 021 грн (в апреле 2025 года — 19 856 грн. — ред.). В то время как средняя зарплата по вакансиям в начале этого года была на уровне 22,5 тыс. грн. И по результатам опроса 35% работодателей планируют повышать заработную плату своим работникам в текущем году.

"Я вижу полное несовпадение: работодатель предлагает большую зарплату, безработные хотят меньшую, но трудоустроить их не удается. Почему? Как выяснилось - все просто. Только 56% безработных выразили готовность работать полный рабочий день, тогда как 94% работодателей нужны работники на весь день", — отметила эксперт во время конференции "Кадры решают: новая архитектура экономики восстановления".

Колесникова добавила, что, несмотря на существующую законодательную базу для дистанционной работы, доля безработных, ищущих именно такую форму занятости, оказалась неожиданно низкой.

Также она отметила, что украинский рынок труда показывает устойчивый дефицит кадров. Больше всего предприятиям не хватает водителей (около 8 тысяч вакансий) и швей (около 3 тысяч вакансий).

Напомним, "Опендатабот" создал рейтинг крупнейших работодателей Украины в каждом регионе, проанализировав данные финансовой отчетности, которую украинские бизнесы ежегодно представляют в Госстат.