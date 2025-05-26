Названы крупнейшие работодатели каждого региона Украины: какие компании стали лидерами

"Опендатабот" создал рейтинг крупнейших работодателей Украины в каждом регионе, проанализировав данные финансовой отчетности, которую украинские бизнесы ежегодно представляют в Госстат.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

По данным аналитиков, в Киеве крупнейшим работодателем стала " Укрзализныця", которая имеет 178 616 работников. Это не только величайший работодатель столицы, но и всей страны.

На Днепропетровщине лидером является АТБ-Маркет — 46 084 сотрудников. Штат компании за год вырос на 4,5%.

В Запорожской области лидирует "Мотор Сич". Компания имеет 13,3 тысяч работников и ранее принадлежала семье Богуслаевых, а ныне находится в собственности государства. По сравнению с 2023 годом количество сотрудников сократилось на 8%.

Сеть магазинов "Аврора" (ООО "Выгодная покупка") стала крупнейшим работодателем Полтавщины. Компания имеет 12536 сотрудников. За год компании удалось увеличить количество работников на 5,7%.

В Киевской области лидирует сеть супермаркетов "Фора" — 9,1 тысячи работников.

"Окко-Драйв" является самым крупным работодателем Львовщины. В компании работают 6,7 тысяч сотрудников: +4,6% к 2023 году.

В Винницкой области топовой компанией по количеству сотрудников стала " Винницкая птицефабрика " агрокомпании МХП— 5,9 тысячи работников.

Компания "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" стала лидером среди работодателей на Волыни и насчитывает более 5 тысяч работников. Предприятию удалось сместить прошлогоднего лидера — компанию WOG (ООО "Вест Петрол Маркет") и занять первое место.

В Донецкой области лидирует "Шахтоуправление "Покровское". Компания имеет 4,5 тысяч работников и связана с группой Бориса Колесникова. За год количество сотрудников сократилось на 22%.

В Житомирской области лидирует сеть АЗК UPG (ЧП Укрпалетсистем) — 3,8 тысячи персонала. По сравнению с 2023 годом компании удалось увеличить штат на 14,5%, и это самый большой результат среди других компаний.

Крупнейшим работодателем в Тернопольской области стал завод кабельных сетей ООО "СЭ Борднетце-Украина". Компания имеет 3,5 тысяч рабочих. Однако за последний год работников стало меньше на 13,3%.

В Кировоградской области крупнейшим работодателем в этом году стала сеть магазинов " Файно Маркет" (ООО "Сентябрь плюс"), которая имеет 3,3 тысячи работников. Компании удалось занять первое место обойдя прошлогоднего лидера — "Кировоградоблэнерго".

В Николаевской области лидером стала аграрная компания " Нибулон " — 2,8 тысячи работников. Однако за год количество сотрудников сократилось на 23,6%.

Завод "Флэкстроникс ООО" стал крупнейшим по количеству рабочих на Закарпатье. Там работает 2,5 тысяч работников. Это на 15,5% меньше, чем в 2023 году.

В Ровенской области крупнейшим работодателем стала компания "Ровноазот", имеющая более 1,8 тысячи сотрудников. Также компания связана с группой Дмитрия Фирташа (Group DF).

В Черновицкой области сети магазинов "Тайстра груп" удалось обойти прошлогоднего лидера компанию "РОома" и занять первое место с 1,2 тысяч работников.

Компании, обеспечивающие электроэнергией население и промышленность, также стали крупнейшими работодателями в таких областях Украины: в Харьковской (АО "Харьковоблэнерго"), в Одесской области (АО "ДТЭК Одесские электросети"), в Черкасской (ПАО "Черкассыоблэнерго"), Сумской (АО "Сумыоблэнерго"), Хмельницкий (АО "Черниговоблэнерго"), Херсонской (АО "Херсоноблэнерго") и Ивано-Франковской (АО "Прикарпатьеоблэнерго"). Последняя компания имеет связи с группой братьев Суркисов.

По данным аналитиков, помимо "Укрзализныци, крупнейшими работодателями Украины являются АТБ-Маркет, "Газораспределительные сети Украины", "Укрпочта", "Сильпо", "Новая почта", "Энергоатом", "Леса Украины", "Укрнефть" и "Укргаздобыча".