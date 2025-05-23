215 млрд грн заработала самая прибыльная компания Киева: о ком идет речь

61% компаний, попавших в нынешний "Индекс Опендатабота" зарегистрированы в Киеве. Возглавляет рейтинг крупнейших по обороту киевских компаний — "Д.Трейдинг" — 215,8 млрд грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Доля киевских компаний растет

Отметим, что "Индекс Опендатабота" — это ежегодный рейтинг 210 лучших компаний Украины, формирующийся с 2023 года. Доля киевских компаний в нем растет третий год. Если в 2023 году таких было 124 (59% от общего количества компаний), то в 2025-м уже 129, или 61,4%.

Кто лидирует

По данным аналитиков, в десятку крупнейших киевских компаний по доходам в 2025 году вошли уже знакомые гиганты. Лидирует ООО " Д.Трейдинг" с годовым доходом более 215 млрд грн. Компания входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимается продажей угля, газа и электроэнергии.

Далее следуют "Энергоатом" (207 млрд грн), "Нафтогаз Украины" (157 млрд грн) и "Газоснабжающая компания Нафтогаз трейдинг" (124 млрд грн).

В список также вошли Приватбанк (110 млрд грн), "Укрнафта" (105 млрд грн), "Укрзализныця" (103 млрд грн), "Укрэнерго" (101 млрд грн), "Укргаздобыча" (100 млрд грн) и "Сільпо-Фуд" (93 млрд грн).

Аналитики отмечают, что состав топа не изменился с 2024 года, однако по сравнению с 2023-м есть перестановки: тогда в десятку входила агрокомпания " Кернел-Трейд", а "Укрзализныця" еще не была среди лидеров, однако занимает седьмое место.

Какие сферы деятельности топовых компаний Киева

Больше всего попавших в рейтинг киевских компаний работают в сфере телекоммуникаций, банковском секторе и в сфере азартных игр — по 10 компаний на каждую отрасль. Еще 9 киевских компаний работают в сфере телевидения, радио и издательства книг.

Также в пятерку сфер впервые вошла профессиональная, научная и техническая деятельность (9 компаний), вытеснив транспортно-почтовый сегмент среди лидеров в 2023 году.

Заметим, больше всего в прошлом году заработали в Украине компании из сферы энергетики — 876,9 млрд грн или 21% от общего дохода всех отраслей. Почти одинаковый доход в сфере оптовой и розничной торговли: 567,7 млрд грн и 529,2 млрд грн.