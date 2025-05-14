2367 компаний зарегистрировано в обычной пятиэтажке в центре Киева

По данным Единого государственного реестра, 1654 адреса массовых регистраций компаний зафиксировано в Украине по состоянию на май 2025 года. Большинство из них находятся в Киеве. Также в столице зафиксирован рекордсмен: адрес, по которому зарегистрировано более 2,3 тыс. бизнесов

Об этом сообщает "Опендатабот".

Где больше всего зарегистрировано бизнесов по одному адресу

По данным аналитиков, 9318 компаний появилось в местах массовых регистраций с начала полномасштабного вторжения. 2775 из них присоединилось в прошлом году — за год количество таких «регистрантов» сократилось почти на четверть. К точкам массовой регистрации бизнесов можно отнести 1 654 адреса, более половины из них — в Киеве.

180 тыс. компаний в целом зарегистрировано по этим адресам, 83% из них активны (действующие). Больше всего таких бизнесов в Киеве – 68% или 101 тыс. Еще 6% компаний находятся в Харьковской области — 9,4 тыс. Тройку лидеров закрывает Днепропетровщина – 4,5% или 6,6 тыс. бизнесов.

Рекордсменом по регистрациям стала пятиэтажка в Киеве

Больше всего компаний (2367) зарегистрировано в Киеве, по адресу улица Мельникова, дом 12. Согласно карте, это обычная жилая пятиэтажка. Этот адрес является лидером по компаниям с 2018 года, когда "Опендатабот" впервые начал исследовать эту тему.

"Если считать, что средний размер офиса для одной компании — 100 кв. м, так что чтобы реально разместить все эти компании, нужно 237 300 кв. м офисной площади. Соответственно, дом по Мельникова 12, должен был бы быть похож минимум на 1,5 "Гулливера" в Киеве. Сейчас официально у "Гулливер холл".

Сфера деятельности

В "Опендатаботе" сообщают, что 31% всех компаний, зарегистрированных на таких адресах, занимаются оптовой торговлей, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Это ориентировочно 45 тыс. предприятий.

Почему бизнес регистрируется по адресам массовой регистрации

Адвокат Алексей Колток, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko, объясняет, что регистрация компании по адресу массовой регистрации (за исключением адресов бизнес-центров) является одним из признаков компании-оболочки — об этом прямо указывается в подзаконных актах в сфере финансового мониторинга Адресом массовой регистрации при этом признается адрес, по которому образований.

Эксперт подчеркивает, что такая регистрация не незаконна, однако образует определенные риски. В частности, банки, страховые компании или другие учреждения должны углубленно проверять и требовать документы, опровергающие признаки фиктивности. В противном случае можно получить отказ в обслуживании.

Кроме того, Государственная налоговая служба более тщательно проверяет такие компании, особенно во время выездных проверок. Если по адресу регистрации не окажется указанного бизнеса, то его налоговые накладные могут заблокировать. Кроме того, налоговая может подвергнуть сомнению расходы для налога на прибыль и налоговый кредит по НДС, начисленные при получении товара/услуги от компании по адресу массовой регистрации.

Колток обращает внимание, что также эти риски касаются и партнеров компании, поэтому такая регистрация может плохо повлиять на репутацию бизнеса и деловые связи.

Напомним, по данным Единого государственного реестра, 11 083 компании изменили юридический адрес регистрации в 2024 году. Большинство из них занимается оптовой торговлей и строительством. Лидером по выписанным и зарегистрированным бизнесам стал Киев – почти одинаковое количество компаний релоцировалось сюда и отсюда в прошлом году.