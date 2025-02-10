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Более 11 тыс. компаний изменили адрес регистрации в 2024 году: куда переезжают
По данным Единого государственного реестра, 11083 компании изменили юридический адрес регистрации в 2024 году. Большинство из них занимается оптовой торговлей и строительством. Лидером по выписанным и зарегистрированным бизнесам стал Киев – почти одинаковое количество компаний релоцировалось сюда и отсюда в прошлом году.
Об этом сообщает "Опендатабот".
По данным аналитиков, более 11 тыс. компаний релоцировались из одного региона в другой в прошлом году. Переезды компаний из-за войны за год сократились на 18%. Также это на 25% меньше, чем до полномасштабного.
Чем занимаются компании
Как отмечают в "Опендатаботе", 32% релокированных компаний занимаются оптовой торговлей, еще 6% — строительством. Замыкает тройку компаний-мигрантов бизнесы, производящие операции с недвижимостью — 4,8%.
Откуда переезжают и куда
Отмечается, что больше всего бизнеса покинуло Киев — 36,6% или 4 тыс. компаний. Еще по 10% уехало из Киевской и Днепропетровской областей.
"В то же время те же регионы являются самым популярным местом, куда переезжает бизнес. 28% компаний зарегистрировались в Киеве. Еще 11% релоцировались в Киевскую область, а 10% — в Днепропетровскую", — отмечают аналитики.
Самые популярные маршруты переездов таковы:
- Из Киева в Киевскую область — 775 компаний;
- Из Киева в Днепропетровскую область — 575;
- Из Киевской области в Киев — 563.
Крупнейшей компанией по доходу в 3 квартале 2024 года, которая релоцировалась, стала «ЗЭ.ТЕК» (6,7 млрд грн), торгующей газом. В прошлом году она уехала из Ровенской области в Киев, но в 2025 году вернулась обратно.
Компания «Кворум-нефть» (5,7 млрд грн), которая производит бумажную продукцию, релоцировалась из Николаевской области в Киев. А производственная компания «Золотой дракон» (4 млрд грн дохода), которая занимается оптовой торговлей, переехала из Винницкой области в Киев.
Следует отметить, что компании могут менять юридические адреса несколько раз в год. К примеру, компания в сфере оптовой торговли «Альбакор» (4 млрд грн дохода), в прошлом году 5 раз переезжала из Запорожской области в Днепропетровскую и обратно. В настоящее время бизнес зарегистрирован в Днепропетровской области.
Отметим, с начала 2022 года почти 19 тысяч украинских компаний изменили свое месторасположение. Значительная часть из них предпочитает Киевскую и Закарпатскую области.
Релокация бизнеса
Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться .
К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.
Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.
Подать заявку можно в личном кабинете через одну из электронных площадок, которая прорабатывает запросы бизнеса — Национальная электронная биржа, SmartTender или E-Tender. Через них же, а также через сервис Zakúpki.Prom можно разместить объекты или предложения для помощи релокирующегося бизнеса.
Никаких оснований для отказа в перемещении бизнеса не установлено, но следует учитывать первоочередность рассмотрения заявки, возможность демонтажа, наличие локации с необходимыми условиями для работы в принимающих регионах и очередность перевозки.
После принятия Минэкономики положительного решения о перемещении предприятие получит пакет государственной поддержки, включающий подбор местоположения на предприятии, помощь с перевозкой на новую локацию, содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников, поддержку в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.
Перемещение предприятий осуществляется либо самостоятельно, либо силами "Укрзализныци", либо силами "Укрпочты". Также могут привлекаться в качестве субподрядчиков другие перевозчики в зависимости от потребностей предприятия.
840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.
Правительство дало разрешение на пролонгация до 31 декабря 2026 года кредитов по программе "5-7-9" предприятиям, производственные мощности которых были размещены в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.