Более 11 тыс. компаний изменили адрес регистрации в 2024 году: куда переезжают

По данным Единого государственного реестра, 11083 компании изменили юридический адрес регистрации в 2024 году. Большинство из них занимается оптовой торговлей и строительством. Лидером по выписанным и зарегистрированным бизнесам стал Киев – почти одинаковое количество компаний релоцировалось сюда и отсюда в прошлом году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, более 11 тыс. компаний релоцировались из одного региона в другой в прошлом году. Переезды компаний из-за войны за год сократились на 18%. Также это на 25% меньше, чем до полномасштабного.

Чем занимаются компании

Как отмечают в "Опендатаботе", 32% релокированных компаний занимаются оптовой торговлей, еще 6% — строительством. Замыкает тройку компаний-мигрантов бизнесы, производящие операции с недвижимостью — 4,8%.

Откуда переезжают и куда

Отмечается, что больше всего бизнеса покинуло Киев — 36,6% или 4 тыс. компаний. Еще по 10% уехало из Киевской и Днепропетровской областей.

"В то же время те же регионы являются самым популярным местом, куда переезжает бизнес. 28% компаний зарегистрировались в Киеве. Еще 11% релоцировались в Киевскую область, а 10% — в Днепропетровскую", — отмечают аналитики.

Самые популярные маршруты переездов таковы:

Из Киева в Киевскую область — 775 компаний;

Из Киева в Днепропетровскую область — 575;

Из Киевской области в Киев — 563.

Крупнейшей компанией по доходу в 3 квартале 2024 года, которая релоцировалась, стала «ЗЭ.ТЕК» (6,7 млрд грн), торгующей газом. В прошлом году она уехала из Ровенской области в Киев, но в 2025 году вернулась обратно.

Компания «Кворум-нефть» (5,7 млрд грн), которая производит бумажную продукцию, релоцировалась из Николаевской области в Киев. А производственная компания «Золотой дракон» (4 млрд грн дохода), которая занимается оптовой торговлей, переехала из Винницкой области в Киев.

Следует отметить, что компании могут менять юридические адреса несколько раз в год. К примеру, компания в сфере оптовой торговли «Альбакор» (4 млрд грн дохода), в прошлом году 5 раз переезжала из Запорожской области в Днепропетровскую и обратно. В настоящее время бизнес зарегистрирован в Днепропетровской области.

Отметим, с начала 2022 года почти 19 тысяч украинских компаний изменили свое месторасположение. Значительная часть из них предпочитает Киевскую и Закарпатскую области.

Релокация бизнеса

Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться .

К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.

Подать заявку можно в личном кабинете через одну из электронных площадок, которая прорабатывает запросы бизнеса — Национальная электронная биржа, SmartTender или E-Tender. Через них же, а также через сервис Zakúpki.Prom можно разместить объекты или предложения для помощи релокирующегося бизнеса.

Никаких оснований для отказа в перемещении бизнеса не установлено, но следует учитывать первоочередность рассмотрения заявки, возможность демонтажа, наличие локации с необходимыми условиями для работы в принимающих регионах и очередность перевозки.

После принятия Минэкономики положительного решения о перемещении предприятие получит пакет государственной поддержки, включающий подбор местоположения на предприятии, помощь с перевозкой на новую локацию, содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников, поддержку в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Перемещение предприятий осуществляется либо самостоятельно, либо силами "Укрзализныци", либо силами "Укрпочты". Также могут привлекаться в качестве субподрядчиков другие перевозчики в зависимости от потребностей предприятия.

840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.

Правительство дало разрешение на пролонгация до 31 декабря 2026 года кредитов по программе "5-7-9" предприятиям, производственные мощности которых были размещены в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.