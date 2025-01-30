Динамика бизнес-активности в Украине в 2024 году: какие компании и где открывались и закрывались чаще всего

В 2024 году украинцы чаще открывали компании в секторах машиностроения, ІТ и телекоммуникаций. В то же время, в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях вырос уровень ликвидации предприятий.

Такие данные обнародовали аналитики YouControl на основе исследования рынка регистрации и прекращения деятельности компаний.

За год в Украине зарегистрировали 26 тысяч новых компаний, что на 2,7% меньше, чем в 2023 году, когда было создано 26,7 тысячи предприятий. Закрылось 3,3 тысячи компаний, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году (3,7 тыс.).

Где в Украине появилось больше новых компаний

Больше новых компаний появилось в Киеве — 9,2 тысячи, Днепропетровской области — 2,2 тысячи и Львовской области — 2,1 тысячи.

Однако если анализировать динамику, то лидерами роста доли вновь компаний стали Киевская, Черкасская и Хмельницкая области.

Киевская область: рост доли новых компаний на 0,5 п.п. — с 6,9% до 7,4%.

Черкасская область: +0,4 п.п.

Хмельницкая область: +0,3 п.п.

Какие секторы бизнеса развивались быстрее всего

В 2024 году больше всего компаний открыли в следующих секторах:

Оптовая торговля — 3,4 тысячи.

Транспорт и логистика — 2,3 тысячи.

Операции с недвижимостью – 2,2 тысячи.

Строительство — 2,0 тысячи.

Сельское хозяйство – 1,9 тысячи.

В то же время самый динамичный рост продемонстрировали:

Машиностроение: доля сектора выросла на 1,4 п.п. — с 2,5% до 3,9%. В 2024 году появилось 1022 компании, что на 34% больше, чем в 2023 году (670 компаний).

ИТ-компании: доля выросла с 5,2% до 6,6%. В 2024 году зарегистрировали 1714 компаний, что на 24% больше, чем в 2023 году (1382 компании).

Телекоммуникации: рост на 0,7 п.п. — с 0,2% до 0,9%.

Электроэнергетика: +0,7 п.п.

Электроника и оборудование: +0,5 п.п.

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк объясняет, что рост ІТ-компаний мог быть связан с популяризацией резидентства у "Дія.City". Это позволяет компаниям получить налоговые преимущества и бронировать работников, что стимулировало переход ФЛП к регистрации юридических лиц.

Что касается машиностроения, телекоммуникаций и электроники, то аналитики связывают их развитие со спросом на MilTech-сектор – производство высокотехнологичного оборудования для обороны. А рост компаний в секторе электроэнергетики объясняется необходимостью развития новых решений для стабильного энергообеспечения после атак на инфраструктуру.

В то же время оптовая торговля, транспорт и логистика, потерпели спад роста доли новых компаний в 2024 году — минус 2,3 п.п. и минус 2,0 п.п. соответственно.

Где закрывалось больше всего компаний

В 2024 году в Украине прекратили деятельность 3,3 тысяч компаний. Больше всего в таких регионах:

Киев — 528 компаний.

Днепропетровская область — 395 компаний.

Одесская область — 282 компании.

Львовская область — 239 компаний.

Харьковская область — 201 компания.

Наибольший рост части закрытия компаний наблюдался в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Днепропетровская область: доля закрытых компаний выросла на 4,3 п.п. — с 7,7% до 12,1%.

Харьковская область: +1,3 п.п. — с 4,8% до 6,1%.

Полтавская область: +1,0 п.п. — с 3,1% до 4,1%.

В Одесской области доля ликвидированных компаний уменьшилась на 1,2 п.п., что свидетельствует о стабилизации деловой активности в регионе.

Какие отрасли закрывались чаще всего

Сельское хозяйство: наибольший рост доли прекращения деятельности — +2 п.п. (с 15,4% до 17,4%).

Машиностроение: доля ликвидированных компаний выросла на 0,7 п.п.

Деревообрабатывающая промышленность: доля закрытий увеличилась на 0,6 п.п.

В секторах здравоохранения, ИТ и финансовых услуг доля ликвидированных компаний уменьшилась:

Здравоохранение: -0,9 п.п.;

ИТ: -0,6 п.п.;

Финансовые услуги: -0,6 п.п.;

Аналитики YouControl рассчитывали долю открытия и закрытия компаний как отношение количества новых или ликвидированных компаний к общему количеству предприятий в Украине.

При подготовке исследования очищались данные, исключались некоммерческие организации, а также компании, официально не находящиеся в процессе прекращения, но находящиеся на оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

В целом динамика регистрации и закрытия предприятий свидетельствует об адаптации украинской экономики к вызовам войны. Несмотря на трудности, рынок трансформируется, растет доля предприятий в высокотехнологичных секторах, что способствует переходу экономики к новым моделям развития.

Добавим, в "Опендатаботе" сообщали, что, по данным Единого государственного реестра (ЕГР), В настоящее время в Украине существует 1286 компаний, в адресах массовой регистрации. Большинство из них находятся в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Больше всего бизнесов по одному адресу зафиксировано в столице — более 2 тыс. компаний.