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Динамика бизнес-активности в Украине в 2024 году: какие компании и где открывались и закрывались чаще всего
В 2024 году украинцы чаще открывали компании в секторах машиностроения, ІТ и телекоммуникаций. В то же время, в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях вырос уровень ликвидации предприятий.
Такие данные обнародовали аналитики YouControl на основе исследования рынка регистрации и прекращения деятельности компаний.
За год в Украине зарегистрировали 26 тысяч новых компаний, что на 2,7% меньше, чем в 2023 году, когда было создано 26,7 тысячи предприятий. Закрылось 3,3 тысячи компаний, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году (3,7 тыс.).
Где в Украине появилось больше новых компаний
Больше новых компаний появилось в Киеве — 9,2 тысячи, Днепропетровской области — 2,2 тысячи и Львовской области — 2,1 тысячи.
Однако если анализировать динамику, то лидерами роста доли вновь компаний стали Киевская, Черкасская и Хмельницкая области.
- Киевская область: рост доли новых компаний на 0,5 п.п. — с 6,9% до 7,4%.
- Черкасская область: +0,4 п.п.
- Хмельницкая область: +0,3 п.п.
Какие секторы бизнеса развивались быстрее всего
В 2024 году больше всего компаний открыли в следующих секторах:
- Оптовая торговля — 3,4 тысячи.
- Транспорт и логистика — 2,3 тысячи.
- Операции с недвижимостью – 2,2 тысячи.
- Строительство — 2,0 тысячи.
- Сельское хозяйство – 1,9 тысячи.
В то же время самый динамичный рост продемонстрировали:
- Машиностроение: доля сектора выросла на 1,4 п.п. — с 2,5% до 3,9%. В 2024 году появилось 1022 компании, что на 34% больше, чем в 2023 году (670 компаний).
- ИТ-компании: доля выросла с 5,2% до 6,6%. В 2024 году зарегистрировали 1714 компаний, что на 24% больше, чем в 2023 году (1382 компании).
- Телекоммуникации: рост на 0,7 п.п. — с 0,2% до 0,9%.
- Электроэнергетика: +0,7 п.п.
- Электроника и оборудование: +0,5 п.п.
Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк объясняет, что рост ІТ-компаний мог быть связан с популяризацией резидентства у "Дія.City". Это позволяет компаниям получить налоговые преимущества и бронировать работников, что стимулировало переход ФЛП к регистрации юридических лиц.
Что касается машиностроения, телекоммуникаций и электроники, то аналитики связывают их развитие со спросом на MilTech-сектор – производство высокотехнологичного оборудования для обороны. А рост компаний в секторе электроэнергетики объясняется необходимостью развития новых решений для стабильного энергообеспечения после атак на инфраструктуру.
В то же время оптовая торговля, транспорт и логистика, потерпели спад роста доли новых компаний в 2024 году — минус 2,3 п.п. и минус 2,0 п.п. соответственно.
Где закрывалось больше всего компаний
В 2024 году в Украине прекратили деятельность 3,3 тысяч компаний. Больше всего в таких регионах:
- Киев — 528 компаний.
- Днепропетровская область — 395 компаний.
- Одесская область — 282 компании.
- Львовская область — 239 компаний.
- Харьковская область — 201 компания.
Наибольший рост части закрытия компаний наблюдался в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
- Днепропетровская область: доля закрытых компаний выросла на 4,3 п.п. — с 7,7% до 12,1%.
- Харьковская область: +1,3 п.п. — с 4,8% до 6,1%.
- Полтавская область: +1,0 п.п. — с 3,1% до 4,1%.
В Одесской области доля ликвидированных компаний уменьшилась на 1,2 п.п., что свидетельствует о стабилизации деловой активности в регионе.
Какие отрасли закрывались чаще всего
- Сельское хозяйство: наибольший рост доли прекращения деятельности — +2 п.п. (с 15,4% до 17,4%).
- Машиностроение: доля ликвидированных компаний выросла на 0,7 п.п.
- Деревообрабатывающая промышленность: доля закрытий увеличилась на 0,6 п.п.
В секторах здравоохранения, ИТ и финансовых услуг доля ликвидированных компаний уменьшилась:
- Здравоохранение: -0,9 п.п.;
- ИТ: -0,6 п.п.;
- Финансовые услуги: -0,6 п.п.;
Аналитики YouControl рассчитывали долю открытия и закрытия компаний как отношение количества новых или ликвидированных компаний к общему количеству предприятий в Украине.
При подготовке исследования очищались данные, исключались некоммерческие организации, а также компании, официально не находящиеся в процессе прекращения, но находящиеся на оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
В целом динамика регистрации и закрытия предприятий свидетельствует об адаптации украинской экономики к вызовам войны. Несмотря на трудности, рынок трансформируется, растет доля предприятий в высокотехнологичных секторах, что способствует переходу экономики к новым моделям развития.
Добавим, в "Опендатаботе" сообщали, что, по данным Единого государственного реестра (ЕГР), В настоящее время в Украине существует 1286 компаний, в адресах массовой регистрации. Большинство из них находятся в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Больше всего бизнесов по одному адресу зафиксировано в столице — более 2 тыс. компаний.