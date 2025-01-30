Динаміка бізнес-активності в Україні у 2024 році: які компанії та де відкривалися і закривалися найчастіше

У 2024 році українці частіше відкривали компанії у секторах машинобудування, ІТ та телекомунікацій. Водночас, у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях зріс рівень ліквідації підприємств.

Такі дані оприлюднили аналітики YouControl на основі дослідження ринку реєстрації та припинення діяльності компаній.

За рік в Україні зареєстрували 26 тисяч нових компаній, що на 2,7% менше, ніж у 2023 році, коли було створено 26,7 тисяч підприємств. Закрилися 3,3 тисячі компаній, що на 12,7% менше, ніж у 2023 році (3,7 тис.).

Де в Україні з’явилося найбільше нових компаній

Найбільше нових компаній з’явилося у Києві — 9,2 тисячі, Дніпропетровській області — 2,2 тисячі та Львівській області — 2,1 тисячі.

Однак якщо аналізувати динаміку, то лідерами зростання частки новостворених компаній стали Київська, Черкаська та Хмельницька області.

Київська область: зростання частки нових компаній на 0,5 п.п. — з 6,9% до 7,4%.

Черкаська область: +0,4 п.п..

Хмельницька область: +0,3 п.п..

Які сектори бізнесу розвивалися найшвидше

У 2024 році найбільше компаній відкрили в таких секторах:

Оптова торгівля — 3,4 тисячі.

Транспорт і логістика — 2,3 тисячі.

Операції з нерухомістю — 2,2 тисячі.

Будівництво — 2,0 тисячі.

Сільське господарство — 1,9 тисячі.

Водночас найдинамічніше зростання продемонстрували:

Машинобудування: частка сектору зросла на 1,4 п.п. — з 2,5% до 3,9%. У 2024 році з’явилося 1022 компанії, що на 34% більше, ніж у 2023 році (670 компаній).

ІТ-компанії: частка зросла з 5,2% до 6,6%. У 2024 році зареєстрували 1714 компаній, що на 24% більше, ніж у 2023 році (1382 компанії).

Телекомунікації: зростання на 0,7 п.п. — з 0,2% до 0,9%.

Електроенергетика: +0,7 п.п.

Електроніка та обладнання: +0,5 п.п.

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк пояснює, що зростання ІТ-компаній могло бути пов’язане з популяризацією резидентства у "Дія.City". Це дозволяє компаніям отримати податкові переваги та бронювати працівників, що стимулювало перехід ФОПів до реєстрації юридичних осіб.

Щодо машинобудування, телекомунікацій та електроніки, то аналітики пов’язують їх розвиток із попитом на MilTech-сектор — виробництво високотехнологічного обладнання для оборони. А зростання компаній у секторі електроенергетики пояснюється необхідністю розвитку нових рішень для стабільного енергозабезпечення після атак на інфраструктуру.

Натомість оптова торгівля, транспорт та логістика, зазнали спаду росту частки нових компаній у 2024 році — мінус 2,3 п.п. та мінус 2,0 п.п. відповідно.

Де закривалося найбільше компаній

У 2024 році в Україні припинили діяльність 3,3 тисячі компаній. Найбільше — у таких регіонах:

Київ — 528 компаній.

Дніпропетровська область — 395 компаній.

Одеська область — 282 компанії.

Львівська область — 239 компаній.

Харківська область — 201 компанія.

Найбільше зростання частки закриття компаній спостерігалося у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Дніпропетровська область: частка закритих компаній зросла на 4,3 п.п. — з 7,7% до 12,1%.

Харківська область: +1,3 п.п. — з 4,8% до 6,1%.

Полтавська область: +1,0 п.п. — з 3,1% до 4,1%.

Водночас в Одеській області частка ліквідованих компаній зменшилася на 1,2 п.п., що свідчить про стабілізацію ділової активності в регіоні.

Які галузі закривалися найчастіше

Сільське господарство: найбільше зростання частки припинення діяльності — +2 п.п. (з 15,4% до 17,4%).

Машинобудування: частка ліквідованих компаній зросла на 0,7 п.п..

Деревообробна промисловість: частка закриттів збільшилася на 0,6 п.п..

Натомість у секторах охорони здоров’я, ІТ та фінансових послуг частка ліквідованих компаній зменшилася:

Охорона здоров’я: -0,9 п.п.;

ІТ: -0,6 п.п.;

Фінансові послуги: -0,6 п.п.;

Аналітики YouControl розраховували частку відкриття та закриття компаній як відношення кількості нових або ліквідованих компаній до загальної кількості підприємств в Україні.

При підготовці дослідження очищувалися дані, виключалися некомерційні організації, а також компанії, які офіційно не перебувають у процесі припинення, але знаходяться на окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

Загалом динаміка реєстрації та закриття підприємств свідчить про адаптацію української економіки до викликів війни. Незважаючи на труднощі, ринок трансформується, зростає частка підприємств у високотехнологічних секторах, що сприяє переходу економіки до нових моделей розвитку.

Додамо, в "Опендатабот" повідомляли, що, за даними Єдиного державного реєстру (ЄДР), наразі в Україні існує 1 286 компаній, на адресах масової реєстрації. Більшість з них перебуває у Києві, на Харківщині та Одещині. Найбільше бізнесів за однією адресою зафіксовано у столиці — понад 2 тис. компаній.