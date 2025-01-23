Бізнесів іноземців поменшало на чверть: громадяни яких країн найчастіше відкривають компанії в Україні

За даними Єдиного державного реєстру, понад 1,1 тисячу нових компаній з іноземними власниками було зареєстровано у 2024 році , що на 24,2% менше, ніж у 2023 році. Найбільше таких бізнесів було відкрито у столиці, на Львівщині та Одещині. Громадяни Туреччини, Польщі та США найчастіше відкривали бізнес в Україні минулоріч.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Понад 1,1 тисячу нових компаній відкрили іноземці

За даними аналітиків, 1109 нових компаній було відкрито іноземними громадянами за весь 2024 рік. Це на 24% менше, ніж у 2023 році. А у порівнянні з 2021 роком, таких бізнесів поменшало на 60%.

Лідирують громадяни Туреччини

Зазначається, що громадяни 78 країн відкрили бізнес в Україні минулоріч.

Найчастіше реєстрували компанії громадяни Туреччини — 201 бізнес. Наслідують громадяни Польщі — 90 компаній та США — 89 бізнесів.

Популярні регіони та напрямки діяльності для іноземного бізнесу

Як повідомляють в "Опендатабот", майже половина нових іноземних компаній зосереджені в Києві — 542 (48.9%). Також популярними регіонами стали Львівщина — 137 компаній (12.4%) та Одещина — 122 компанії (11%).

Як зауважують аналітики, найчастіше іноземні компанії займаються оптовою торгівлею (255 компаній, 23%), комп’ютерним програмуванням (109 компаній, 9.8%) та операціями з нерухомістю (86 компаній, 7.8%).

В "Опендатабот" зауважують, що серед новостворених компаній минулоріч, найбільший статутний капітал має ТОВ «ДВЛ УКР» із Києва. Її кінцевим бенефіціаром значиться громадянин Франції, а сума статутного капіталу склала 1,18 млрд гривень.

У топі також ТОВ «Трейд Солюшинз» (456,7 млн грн) та ТОВ «ДК Київ Аутлет» (335,6 млн грн), власником яких є громадянин Чехії.

Окрім цього, серед зареєстрованих компаній є ті, які мають зв’язки із відомими українськими фінансовими групами.

"Це «Омбрі Електрікал Енерджі КО. Лімітед» — власник компанії громадянин Греції, проте компанія належить до групи родини Льовочкіних. Також «АП Біоенергетичний комплекс» має власників з громадянством США та Австрії, проте пов’язана з концерном АВЕК (група Фельдмана)", - констатують аналітики.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Україні оголосили про запуск uResidency — цифрового сервісу, який дозволяє зареєструвати іноземцям бізнес дистанційно з будь-якої точки світу.

Першим банком-партнером програми uResidency став ПриватБанк. Іноземні резиденти зможуть відкрити спеціальний рахунок у ПриватБанку та вести бізнес через вебпортал “Приват24 для бізнесу”.